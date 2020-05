V Moldave nad Bodvou budú testovať kolektívnu imunitu

Moldava nad Bodvou 12. mája (TASR) – Kolektívnu imunitu v rámci operácie Karusel 2 by mali vo vybraných lokalitách Moldavy nad Bodvou testovať od stredy (13. 5.) do piatka (15. 5.). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Kovácsová s tým, že ide o tri z 11 lokalít východného Slovenska, ktoré vybral permanentný krízový štáb.



Týka sa to osady na ulici Budulovskej, domov z ulíc Debraďská, Vodná a Janka Kráľa a treťou lokalitou sú bytové domy na uliciach Československej armády a Bartalošova. Zdôraznila, že zámerom testovania nie je uzatváranie rómskych lokalít, ale naopak - prekonávanie strachu z hromadnej nákazy a uvoľňovanie opatrení.



„Ide o dobrovoľné testovanie prostredníctvom rýchlotestov na dvoch vzorkách. Prvou sú dobrovoľníci, a to nielen marginalizovaní obyvatelia týchto lokalít, ale aj pracovníci v bezprostrednom kontakte s nimi,“ spresnila s tým, že druhú vzorku tvorí reprezentatívny výber podľa kritérií pre celoslovenský výskum nákazy novým koronavírusom. Keďže ide o dobrovoľné testovanie, podľa radnice nie je isté, či splnia kritéria počtu testovaných – aj preto terénni pracovníci šíria osvetu.



V prevažnej miere pôjde o rýchlotesty, teda odber z kvapky krvi z prsta, kde je výsledok známy do 15 minút. Stery z nosnej a ústnej dutiny, resp. PCR testy budú realizovať len ak bude rýchlotest pozitívny, alebo pri druhej vzorke marginalizovaných obyvateľov, kde robia výskum. „Testovanie je dôležité aj z dôvodu plánovaného uvoľnenia opatrení, kedy by sme mohli začať prevádzkovať pre túto komunitu škôlku, kde máme 60 detí a prvý stupeň základnej školy, kde máme 322 detí z marginalizovanej komunity a je dôležité vedieť, či sú zdraví,“ povedal primátora Slavomír Borovský.



Testovanie kolektívnej imunity v prostredí marginalizovaných rómskych komunít podľa radnice začína Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Ozbrojenými silami SR. Realizovať ho majú v niekoľkých fázach.