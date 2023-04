V Moldave nad Bodvou očkujú proti žltačke deti z osady, záujem je malý

Moldava nad Bodvou 5. apríla (TASR) – Očkovanie detí proti vírusovej žltačke typu A po utorku (4. 4.) pokračovalo aj v stredu v poliklinike v Moldave nad Bodvou. Zámerom je zabrániť rozširovaniu infekčnej nákazy. Týka sa to detí z rómskej osady Budulovská, kde je ohnisko nákazy, ale už aj ďalších lokalít s nízkym sociálno-hygienickým štandardom v meste.



Záujem o očkovanie je podľa miestnej detskej lekárky Júlie Turánovej malý a povinné očkovanie by sa podľa nej malo týkať všetkých detí z ohrozeného prostredia. "Máme očkovaných nejakých desať - 15 percent detí, ale to je málo," uviedla pre TASR. Prvé prípady žltačky v Moldave nad Bodvou zaznamenali v polovici februára, následne ich počet výrazne narástol. "Odvtedy evidujeme takmer už 140 prípadov ochorenia," povedala pediatrička. Rómske deti z osady sa pritom stretávajú s deťmi z iných lokalít v materskej či základnej škole.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach vydal v utorok vyhlášku, podľa ktorej sú deti vo veku od jedného do 15 roku s pobytom v Moldave nad Bodvou v lokalitách s nízkym sociálno-hygienickým štandardom povinné podrobiť sa očkovaniu proti vírusovej hepatitíde typu A podľa pokynov ošetrujúceho lekára, a to najneskôr do 14 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na žltačku.



Hepatitída typu A sa označuje aj ako "choroba špinavých rúk". Prenáša sa najmä špinavými rukami, vírusom kontaminovanými potravinami či vodou. V rámci prevencie treba dodržiavať osobnú hygienu a neustále dezinfikovať okolie. Najúčinnejším opatrením je očkovanie.