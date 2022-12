V Moldave nad Bodvou pracujú na odkanalizovaní prívalových vôd

Moldava nad Bodvou 8. decembra (TASR) - Mesto Moldava nad Bodvou začalo v uplynulých dňoch práce v rámci prvej etapy odkanalizovania prívalových dažďových vôd na Fábryho ulici. Ako radnica uvádza na svojej webovej stránke, prívalové dažde dlhé roky trápili najmä obyvateľov svahovitého terénu mestskej časti Terasa.



"Firma K&M&D začala realizovať prvé zemné práce, ktorých cieľom je zachytenie prívalovej vody podľa analýzy a projektovej dokumentácie," uvádza s tým, že tú ešte v roku 2020 vypracovala Technická univerzita v Košiciach.



Projekt podľa mesta rieši hlavný problém v širších súvislostiach a navrhuje zásahy do cestnej komunikácie formou kladenia zatrávňovacích betónových tvárnic a cestných žľabov, ako aj ich zaústenie do dvoch retenčných nádrží, ktorých objem je spolu 25 kubických metrov.



Celkový náklad stavby je vo výške viac ako 105.000 eur s DPH. Práce majú trvať do 30. apríla budúceho roka. Sprevádzajú ich dočasné dopravné obmedzenia.