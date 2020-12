V Moldave nad Bodvou pribudnú priestory MŠ

Moldava nad Bodvou 7. decembra (TASR) – Rozšírením kapacít o Materskú školu (MŠ) na Budulovskej ceste má v Moldave nad Bodvou pribudnúť ďalších 60 miest pre predškolákov. Nové priestory vzniknú v budove areálu bývalej STS, ktorú mesto na tento účel kúpilo. S jej opravou plánujú začať na budúci rok. Pre TASR to uviedla hovorkyňa radnice Jana Kovácsová.



MŠ v Budulove navštevuje 24 detí, kapacita je plne vyťažená a dispozícia súčasných priestorov neumožňuje jej rozšírenie. Tie nové budú od nej vzdialené približne 1,5 kilometra. Ako uviedol primátor Slavomír Borovský, rozhodujúcim faktorom pre umiestnenie bola bezpečnosť. Pripomenul, že deti z marginalizovaných skupín z osady navštevujú prevažne MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda v centre mesta. „Deti z Budulovskej cesty denne prekonávajú vzdialenosť takmer 3,5 kilometra. Prechádzajú spolu s rodičmi a ďalšími súrodencami v rannej dopravnej špičke cez železničné priecestie a päť križovatiek. Nová budova škôlky bude vzdialená 200 metrov,“ uviedol s tým, že spĺňa všetky podmienky premeny na plnohodnotnú škôlku so zázemím.



V súčasnosti je kapacita všetkých piatich MŠ v Moldave nad Bodvou a jej mestskej časti Budulov plne vyťažená. V nasledujúcom školskom roku má pribudnúť ďalších 85 predškolákov s povinnou dochádzkou, pričom 65 je zo znevýhodneného prostredia a 30 s trvalým bydliskom na Budulovskej ceste.



Mesto investovalo do nákupu budovy objektu vlastné zdroje vo výške 289.000 eur. Pôvodne administratívnu budovu plánuje prestavať, upraviť jej dispozičné riešenie a fasádu, zatepliť či vymeniť kúrenie. Z kancelárskych priestorov majú vzniknúť tri denné miestnosti pre deti s kapacitou po 20 detí, výdajňa jedál, hygienické zariadenia, kancelárie, sklady a šatne. „Samotný rekonštrukčný projekt je v celkovej výške oprávnených nákladov v sume 595.722 eur a príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje činí 565.967 eur. Mesto projekt spolufinancuje čiastkou 29.785 eur. S prácami sa začne po podpise zmluvy a ukončení verejného obstarávania pravdepodobne v prvom kvartáli 2021,“ dodala Kovácsová.