V Moldave nad Bodvou už funguje MOM, je jediné v okrese Košice-okolie

Moldava nad Bodvou 1. februára (TASR) – V Moldave nad Bodvou funguje mobilné odberné miesto od minulého týždňa, je jediným MOM v okrese Košice-okolie. Na vykonávanie antigénových testov na ochorenie COVID-19 má byť v prevádzke do 31. marca. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



MOM sídli v športovej hale K5 na Námestí Ľudovíta Štúra. „Testuje sa denne od utorka do nedele od 8.00 do 16.30 h s prestávkou od 12.00 do 12.30 h. Posledný odber sa uskutočňuje o 16.00 h. Pondelok je voľný deň,“ informuje radnica s tým, že prevádzkovateľom je súkromná firma.



Hovorkyňa mesta Jana Kovácsová predtým pre TASR uviedla, že o zriadenie MOM sa mesto pokúšalo od začiatku vlaňajšieho decembra. „Po negatívnej odpovedi z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sme vyvinuli iniciatívu smerom k súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú oprávnenie ho zriadiť, aby sme ich presvedčili o potrebe a využiteľnosti zriadenia,“ povedala.



Do pondelkového poludnia bola otvorená výzva MZ SR na zriadenie ďalších MOM na území Slovenska. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej budú o nových MOM na bezplatné antigénové testovanie informovať a ich zoznam na webovej stránke ministerstva bude aktualizovaný.



Z uvedeného zoznamu vyplýva, že v okrese Košice-okolie okrem MOM v Moldave nad Bodvou nefunguje žiadne iné. Tento okres je rozlohou najväčší, pozostáva zo 112 obcí a dvoch miest - Moldavy nad Bodvou a Medzeva. V tomto okrese žije dokopy okolo 130.000 ľudí. To, že v ňom z úrovne štátu doposiaľ MOM nebola zriadená, kritizoval aj primátor Medzeva Matej Smorada. V polovici januára sa vyjadril, že napriek snahe samosprávy sa im MOM nepodarilo zriadiť. Ako pripomenul, doterajšie výzvy MZ SR na jeho zriadenie boli orientované výlučne pre mestá nad 5000 obyvateľov. Medzev má zhruba 4500 obyvateľov.