< sekcia Regióny
V Moldave nad Bodvou zbúrali aj druhú bytovku na Bartalosovej ulici
Prvý zničený bytový dom na uvedenej ulici zbúrali v roku 2019. Druhý, dvojpodlažný bytový dom C2, bol rovnako už prázdny a v nevyhovujúcom technickom stave.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 29. novembra (TASR) - Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice - okolie v uplynulých dňoch zbúralo zdevastovaný bytový dom C2 na Bartalosovej ulici. Dokončenie búracích prác a úplné odstránenie objektu je naplánované v priebehu nasledujúceho týždňa. Pre TASR to z mediálneho odboru radnice uviedol Tomáš Fülöp s tým, že náklady na búracie práce sú vo výške okolo 76.500 eur s DPH.
Prvý zničený bytový dom na uvedenej ulici zbúrali v roku 2019. Druhý, dvojpodlažný bytový dom C2, bol rovnako už prázdny a v nevyhovujúcom technickom stave. Nájomníci boli postupne vysťahovaní. Jeho odstránenie schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli. Podľa mesta sa v okolí stavby často nachádzali neprispôsobiví občania a hrozilo, že pri neoprávnenom vniknutí dôjde k ujme na zdraví. Zároveň sa obyvatelia sťažovali na hlodavce, ktoré si v dome našli útočisko.
Radnica už predtým pre TASR uviedla, že na mieste chce postaviť nové bytovky, pričom má ísť o súčasť konceptu prestupného bývania. „Mesto má vypracovanú urbanistickú štúdiu pre celú oblasť v okolí Bartalosovej ulice, ktorá určuje možnosti budúcej zástavby a rozvoja územia. Realizácia nových bytových domov bude nadväzovať na ďalšie prípravné kroky a na zabezpečenie podmienok potrebných na začatie výstavby,“ doplnil Fülöp.
Prvý zničený bytový dom na uvedenej ulici zbúrali v roku 2019. Druhý, dvojpodlažný bytový dom C2, bol rovnako už prázdny a v nevyhovujúcom technickom stave. Nájomníci boli postupne vysťahovaní. Jeho odstránenie schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli. Podľa mesta sa v okolí stavby často nachádzali neprispôsobiví občania a hrozilo, že pri neoprávnenom vniknutí dôjde k ujme na zdraví. Zároveň sa obyvatelia sťažovali na hlodavce, ktoré si v dome našli útočisko.
Radnica už predtým pre TASR uviedla, že na mieste chce postaviť nové bytovky, pričom má ísť o súčasť konceptu prestupného bývania. „Mesto má vypracovanú urbanistickú štúdiu pre celú oblasť v okolí Bartalosovej ulice, ktorá určuje možnosti budúcej zástavby a rozvoja územia. Realizácia nových bytových domov bude nadväzovať na ďalšie prípravné kroky a na zabezpečenie podmienok potrebných na začatie výstavby,“ doplnil Fülöp.