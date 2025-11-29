Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Regióny

V Moldave nad Bodvou zbúrali aj druhú bytovku na Bartalosovej ulici

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Prvý zničený bytový dom na uvedenej ulici zbúrali v roku 2019. Druhý, dvojpodlažný bytový dom C2, bol rovnako už prázdny a v nevyhovujúcom technickom stave.

Autor TASR
Moldava nad Bodvou 29. novembra (TASR) - Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice - okolie v uplynulých dňoch zbúralo zdevastovaný bytový dom C2 na Bartalosovej ulici. Dokončenie búracích prác a úplné odstránenie objektu je naplánované v priebehu nasledujúceho týždňa. Pre TASR to z mediálneho odboru radnice uviedol Tomáš Fülöp s tým, že náklady na búracie práce sú vo výške okolo 76.500 eur s DPH.

Prvý zničený bytový dom na uvedenej ulici zbúrali v roku 2019. Druhý, dvojpodlažný bytový dom C2, bol rovnako už prázdny a v nevyhovujúcom technickom stave. Nájomníci boli postupne vysťahovaní. Jeho odstránenie schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli. Podľa mesta sa v okolí stavby často nachádzali neprispôsobiví občania a hrozilo, že pri neoprávnenom vniknutí dôjde k ujme na zdraví. Zároveň sa obyvatelia sťažovali na hlodavce, ktoré si v dome našli útočisko.

Radnica už predtým pre TASR uviedla, že na mieste chce postaviť nové bytovky, pričom má ísť o súčasť konceptu prestupného bývania. „Mesto má vypracovanú urbanistickú štúdiu pre celú oblasť v okolí Bartalosovej ulice, ktorá určuje možnosti budúcej zástavby a rozvoja územia. Realizácia nových bytových domov bude nadväzovať na ďalšie prípravné kroky a na zabezpečenie podmienok potrebných na začatie výstavby,“ doplnil Fülöp.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti