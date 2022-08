V Moravanoch otvoria „živý“ včelársky skanzen

Moravany 2. augusta (TASR) – Ukázať, ako sa včelárilo v minulosti, ako sa včely chovajú dnes i čo je apiterapia, je ambíciou exteriérového múzea včelárstva, ktoré o niekoľko dní otvoria v Moravanoch v Michalovskom okrese. Projekt "živého" skanzenu podporený z grantovej schémy Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita vzniká vďaka aktívnej včelárskej komunite na čele so starostom obce Vladimírom Čeklovským. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) Lenka Vargová Jurková.



"Myšlienka otvorenia živého včelárskeho skanzenu v miestnom parku vznikla počas stretnutí našej domácej komunity včelárov. So zaujímavosťami sa chceme s verejnosťou podeliť formou prednášok a praktických ukážok," ozrejmil Čeklovský. V exteriérovom múzeu budú môcť návštevníci okrem iného vidieť dobové úle, akými sú rôzne kláty, figurálne, slamené či šašinové úle, ale aj moderné úle používané v súčasnosti, všetky obývané včelími rodinami. Súčasťou expozície bude aj apidomček, včelín v podobe domčeka upravený pre spánok a oddych priamo na včelích úľoch. "Vieme, že strach zo včelích bodnutí je bežný, a preto bude návšteva v našom skanzene prebiehať s ochrannými včelárskymi oblekmi, a kto si trúfne, bude sa môcť priamo pričiniť o starostlivosť o včelstvá," doplnil starosta.



Podľa slov Vargovej Jurkovej sa podobný areál, ktorý KOCR KRT otvorila vlani v Hrabušiciach na Spiši, stretol u verejnosti s "obrovským úspechom". "Navštevujú ho rodiny s deťmi, turisti, cyklisti, ale aj organizované výlety. Je to ideálne miesto aj pre školské výlety a fakultatívne výlety počas dlhšej dovolenky. Preto veríme, že aj Moravany sa na Zemplíne stanú rovnako obľúbeným miestom," skonštatovala. Predseda KSK Rastislav Trnka pripomenul, že v obci tiež od minulého roka funguje projekt Moravany po vode za poznaním, ktorý umožňuje vodákom výlet povodím rieky Ondava.



Projekt živého včelárskeho skanzenu podporila Terra Incognita sumou 13.000 eur.