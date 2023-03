V Moravanoch zrušili mimoriadnu situáciu pre vyvieranie banskej vody

Moravany 31. marca (TASR) - V obci Moravany v Michalovskom okrese vo štvrtok (30. 3.) odvolali mimoriadnu situáciu vyhlásenú 15. marca pre vyvieranie banskej vody zo starého prieskumného vrtu. Voda s vysokým obsahom chloridov už prestala z vrtu vytekať a ohrozovať tak životné prostredie. TASR to potvrdil starosta obce Vladimír Čeklovský.



"Znížil sa už tlak a voda sa tratí, takže už nie je dôvod, aby bola stále vyhlásená mimoriadna situácia," povedal.



Miesto problémového vrtu vo štvrtok navštívil dočasne poverený premiér Eduard Heger. "Oboznámil nás s tým, že na vláde sa dohodli na tom, že Štátny geologický ústav Dionýza Štúra urobí prieskum, vyhodnotí vzorky a na základe toho prieskumu potom akciová spoločnosť Nafta pristúpi k sanácii daného vrtu," povedal starosta. K vrtu sa predtým ako správca nikto nehlásil.



Prieskumný ložiskový vrt navŕtali ešte v roku 1955 do hĺbky 251 metrov. Banská voda s kalmi z neho začala vyvierať 9. marca a hrozila kontaminovať vodný tok, ako aj podzemné vody. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) informovala, že z výsledkov, ktoré zabezpečila spoločnosť Nafta, vytekajúce banské vody mali extrémne vysoký obsah chloridov. Inšpekcia poukázala na potrebu čo najskoršieho zabezpečenia vrtu.



V oblasti vyvierania vyhĺbili jamu a do naplnenia kapacít vodu odčerpávala najprv spoločnosť Nafta a následne obec. Vyvieranie sa samovoľne zastavilo v utorok 28. marca.