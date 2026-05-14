< sekcia Regióny
V Moravskom Svätom Jáne otvorili priestory centra sociálnych služieb
Výsledkom investície za takmer sedem miliónov eur je pretvorenie bývalého areálu školy v prírode na zariadenie pre 40 klientov s rôznymi diagnózami.
Autor TASR
Moravský Svätý Ján 14. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica nové priestory pre špecializované zariadenie sociálnych služieb. Výsledkom investície za takmer sedem miliónov eur je pretvorenie bývalého areálu školy v prírode na zariadenie pre 40 klientov s rôznymi diagnózami. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Z nevyužívaných objektov sme vytvorili moderný komplex, v ktorom vznikli špičkové ubytovacie a terapeutické priestory. Spája sa v nich odborná pomoc s pokojom a kvalitným zázemím obklopeným zeleňou,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič. Podľa jeho slov ide o jednu z najväčších investícií kraja nielen do rozvoja sociálnych služieb, ale vôbec.
Práce sa začali v roku 2023 a okrem obnovy budov zahŕňali aj revitalizáciu priľahlého areálu. Vznikli v ňom nové chodníky, oddychové plochy a športové zóny, ktoré klientom umožnia aktívne a bezpečne tráviť čas. Na investíciu v objeme vyše 6,8 milióna eur kraj využil vlastné zdroje a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume takmer 3,2 milióna eur. Ďalších 275.000 eur vyčlenil na interiérové vybavenie a technológie, pričom v blízkej dobe plánuje aj nákup nového vozidla pre potreby zariadenia.
„Naše zariadenie bolo roky umiestnené v priestoroch kaštieľa z 18. storočia, čo so sebou prinášalo mnohé prevádzkové obmedzenia. Vďaka tejto investícii župy presunieme časť klientov aj administratívne zázemie do moderného a bezbariérového prostredia,“ doplnila riaditeľka Centra sociálnych služieb (CSS) Moravský Svätý Ján Lucia Lopatníková. Ostatní klienti nateraz zostávajú v novšej prístavbe kaštieľa, pričom v budúcnosti sa počíta s ich presťahovaním do CSS Nové Jány, ktoré kraj onedlho začne stavať v obci Smolinské.
„Z nevyužívaných objektov sme vytvorili moderný komplex, v ktorom vznikli špičkové ubytovacie a terapeutické priestory. Spája sa v nich odborná pomoc s pokojom a kvalitným zázemím obklopeným zeleňou,“ zdôraznil predseda TTSK Jozef Viskupič. Podľa jeho slov ide o jednu z najväčších investícií kraja nielen do rozvoja sociálnych služieb, ale vôbec.
Práce sa začali v roku 2023 a okrem obnovy budov zahŕňali aj revitalizáciu priľahlého areálu. Vznikli v ňom nové chodníky, oddychové plochy a športové zóny, ktoré klientom umožnia aktívne a bezpečne tráviť čas. Na investíciu v objeme vyše 6,8 milióna eur kraj využil vlastné zdroje a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume takmer 3,2 milióna eur. Ďalších 275.000 eur vyčlenil na interiérové vybavenie a technológie, pričom v blízkej dobe plánuje aj nákup nového vozidla pre potreby zariadenia.
„Naše zariadenie bolo roky umiestnené v priestoroch kaštieľa z 18. storočia, čo so sebou prinášalo mnohé prevádzkové obmedzenia. Vďaka tejto investícii župy presunieme časť klientov aj administratívne zázemie do moderného a bezbariérového prostredia,“ doplnila riaditeľka Centra sociálnych služieb (CSS) Moravský Svätý Ján Lucia Lopatníková. Ostatní klienti nateraz zostávajú v novšej prístavbe kaštieľa, pričom v budúcnosti sa počíta s ich presťahovaním do CSS Nové Jány, ktoré kraj onedlho začne stavať v obci Smolinské.