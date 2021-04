V Moravskom Svätom Jáne vznikne zariadenie sociálnych služieb

Moravský Svätý Ján 10. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má pripravenú štúdiu nového zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Vzniknúť by malo v areáli bývalej školy v prírode vzdialenej tri kilometre od obce. V prvej fáze sa počíta so vznikom 40 nových miest pre klientov. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie projektovej dokumentácie.



Projekt počíta s revitalizáciou celého areálu za 5,4 milióna eur. "Prognóza starnutia populácie naznačuje, že čoraz viac budeme potrebovať sociálnu starostlivosť. Na nič nečakáme a pripravili sme ambiciózny projekt. Bývalú školu v prírode premeníme na zariadenie sociálnych služieb. Verím, že klienti ocenia pokojné prostredie lesa," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, rozširovanie kapacity sociálnych služieb je jednou z hlavných priorít schváleného rozpočtu kraja na roky 2021 až 2023. "Až 4,3 milióna eur je vyčlenených na zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnej starostlivosti vrátane modernizácie zariadení. Malo by vzniknúť 80 nových miest a ďalšie by s pomocou samosprávneho kraja mohli vytvoriť neverejní poskytovatelia," doplnil predseda TTSK.



Kraj plánuje priebežne spestrovať ponuku poskytovaných sociálnych služieb. Príkladom je zavedenie podporovaného bývania, ktoré využívajú prví klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov.