V Moškovci si volia len poslancov a predsedu kraja

Moškovec 29. októbra (TASR) - Obyvatelia Moškovca (okres Turčianske Teplice) si v sobotných spojených voľbách vyberajú len obecných a krajských poslancov a predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Nenašiel sa tam totiž nikto, kto by chcel zastávať funkciu starostu. Rovnakú situáciu v obci na hornom Turci neriešia po prvý raz.



"Starosta je určite potrebný, nevýhodou je, že je to maličká obec, z tých pár ľudí väčšina mladých robí. Nikto sa nechce venovať obci, problém je aj po platovej stránke. Je veľmi málo peňazí, nie je odkiaľ ich zohnať," načrtla pre TASR členka miestnej volebnej komisie Vlasta Michalková. Obec má podľa nej i veľa kompetencií, no peniaze na ich riešenie nie sú. "Všetko treba opravovať, nie je tu tak rozšírená infraštruktúra. Starosta má v takýchto maličkých obciach veľmi ťažkú úlohu," podotkla.



Do Moškovca, ktorý sa nachádza na hlavnom ťahu na Martin, sa nedávno prisťahovali noví obyvatelia. Michalková dúfa, že sa možno niekto z mladých nájde, kto prevezme obec. Či to bude už v doplňujúcich voľbách si však netrúfa odhadnúť.



V Moškovci môže v sobotných voľbách odovzdať svoj hlas 58 oprávnených voličov. "Ľudia chodia, na ten počet oprávnených voličov je ich pomenej," povedal pre TASR predseda miestnej volebnej komisie Jakub Drengubiak. Problém s odovzdávaním hlasov pre dvoje voľby podľa neho komisia v ranných hodinách nezaznamenala. "Lístky dávame postupne, najskôr do vyššieho územného celku, potom na obec. Ľudia ich majú oddelené farbami, modrou a bielou," priblížil. Predseda komisie s úsmevom odhadol, že spočítavanie hlasov členom večer zaberie buď desať alebo 20 minút.