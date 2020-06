V Môťovej vo Zvolene začali stavať bytový komplex s 30 bytmi

Zvolen 2. júna (TASR) – Vo Zvolene začali začiatkom jari stavať ďalší nový bytový komplex. Za výstavbou dvoch bytových domov Hájik s 30 bytmi v časti Môťová je developerská spoločnosť Renovin. Byty budú prevažne dvoj- a trojizbové a v blokoch budú aj priestory na komerčný prenájom.



Realizáciu investície takmer za 3,5 milióna eur zabezpečuje spoločnosť L&Z Čech, ktorá v posledných rokoch postavila bytové domy, napríklad v Kriváni či Sebechleboch. "V súčasnosti prebieha prvá etapa výstavby, ktorou je stavba Bytového domu A s 25 bytmi. Ten má podľa projektu dve nadzemné podlažia a jedno ustupujúce podlažie. Prestrešený bude modernou a ekologickou extenzívnou zelenou strechou," uviedol pre TASR konateľ developerskej spoločnosti Ladislav Čech.



Podľa harmonogramu plánujú stavbári ukončiť hrubú stavbu do konca októbra 2020. Predpokladané ukončenie a kolaudácia Bytového domu A je plánovaná na jún 2021.



Zvolen patrí k mestám, kde sa v uplynulých rokoch aj napriek kríze intenzívne stavalo. Súkromní investori tam napríklad postavili dva obytné domy Panoráma a Emporia so 72, respektíve 50 bytmi a tiež rezidenciu Hron s 90 bytmi. Vo výstavbe sú dnes bytovky so 70 bytmi pod Pustým hradom a o ďalších 83 bytov sa rozširuje aj rezidencia Hron. Nová bytovka s asi 80 bytmi sa aktuálne odovzdáva aj v časti Rákoš a v centre mesta sa pripravuje stavba bytoviek so 106 bytmi.



Ďalších asi 600 nájomných bytov, z ktorých podstatná časť sa postavila v uplynulom desaťročí prevažne prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, má v správe mesto Zvolen. Stoja napríklad na sídlisku Zlatý Potok, v lokalite Balkán a tiež na Rákoši. Ďalšie desiatky bytov vznikli rekonštrukciou starších objektov.