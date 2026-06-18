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V MsZ Bratislavy bude aj v ďalšom období sedieť 45 poslancov
Rovnaký zostáva aj počet volebných obvodov, a to 17.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - V budúcom bratislavskom mestskom zastupiteľstve (MsZ), ktoré vzíde z tohtoročných jesenných volieb, bude sedieť rovnaký počet poslancov, teda 45. Rovnaký zostáva aj počet volebných obvodov, a to 17. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia bratislavských mestských poslancov.
Najviac poslancov, desať, bude mať mestská časť Petržalka. Sedem poslancov bude zastupovať mestskú časť Ružinov. Zastúpenie štyroch poslancov budú mať mestské časti Staré Mesto a Nové Mesto. Po troch zástupcoch v poslaneckom zbore budú mať mestské časti Dúbravka a Karlova Ves. Dvaja poslanci budú zastupovať mestské časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Rača. Jedného poslanca budú mať mestské časti Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Čunovo, Jarovce a Rusovce.
Počet poslancov i volebných obvodov schválilo nedávno aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. V tomto prípade sa počet zástupcov v krajskom parlamente zvýši zo súčasných 53 na budúcich 56. Súvisí to aj s nárastom počtu obyvateľov v kraji. Počet volebných obvodov zostáva rovnaký, teda 24.
Najviac poslancov, desať, bude mať mestská časť Petržalka. Sedem poslancov bude zastupovať mestskú časť Ružinov. Zastúpenie štyroch poslancov budú mať mestské časti Staré Mesto a Nové Mesto. Po troch zástupcoch v poslaneckom zbore budú mať mestské časti Dúbravka a Karlova Ves. Dvaja poslanci budú zastupovať mestské časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Rača. Jedného poslanca budú mať mestské časti Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Čunovo, Jarovce a Rusovce.
Počet poslancov i volebných obvodov schválilo nedávno aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. V tomto prípade sa počet zástupcov v krajskom parlamente zvýši zo súčasných 53 na budúcich 56. Súvisí to aj s nárastom počtu obyvateľov v kraji. Počet volebných obvodov zostáva rovnaký, teda 24.