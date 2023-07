V multifunkčnej hale v Moldave n. Bodvou už prebieha kolaudácia

Moldava nad Bodvou 17. júla (TASR) - Multifunkčná športová hala v Moldave nad Bodvou je hotová. V závere mája bolo začaté preberacie konanie. Aktuálne prebieha kolaudácia. Pre TASR to potvrdil primátor Slavomír Borovský. Verí, že do užívania by ju verejnosti mohli odovzdať zhruba do dvoch mesiacov. Oproti pôvodným plánom ide o ročný sklz.



S výstavbou multifunkčnej haly začali v júni 2021, pričom mala byť hotová v septembri minulého roka. Zhotoviteľ však požiadal o predĺženie termínu z dôvodu nevyhnutných prác navyše.



Na základe výsledkov verejného obstarávania mali stáť práce 1,4 milióna eur s DPH. "Dnes, aj po ročnom sklze, sme stále 'len' na 1,57 milióna eur. Projekt sa javí ako veľmi úspešný, aj vzhľadom na krízy, ktoré nastali. Je unikátom v tom, kedy sme ju postavili a za čo," povedal primátor. Pripomenul, že konečná suma je približne rovnaká ako predpokladaná hodnota zákazky.



Mesto na tento projekt získalo dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 750.000 eur, na zvyšok si vzalo pôžičku. Podľa primátora nie sú obmedzovaní vo využívaní či prenajímaní tejto nehnuteľnosti. "Z nájmu tak vieme sanovať aj prípadné zvýšenie cien energií či ďalších záležitostí - vytvorenie pracovného miesta alebo iných potrieb v rámci jej využívania," doplnil. Športová hala by myla prejsť do správy mestského športového klubu.



Radnica pri hale zrealizovala aj projekt za ďalších takmer 275.000 eur s DPH. Týka sa spevnených plôch, parkoviska, lavičiek či verejného osvetlenia. Pracuje sa tiež na dobudovaní kamerového systému.



Multifunkčná hala s rozlohou 1180 štvorcových metrov by mala slúžiť na rôzne halové športy - hlavne basketbal a volejbal. Súčasťou má byť aj 300 miest na sedenie a objekt má byť využiteľný aj na iné kultúrno-spoločenské podujatia s kapacitou 1000 divákov.