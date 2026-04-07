V Muráni vybudovali nové veľkokapacitné záchytné parkovisko
Nové veľkokapacitné parkovisko sa v Muráni nachádza pri futbalovom štadióne a disponuje takmer 60 parkovacími miestami vrátane parkovacích miest pre autobusy či mikrobusy.
Autor TASR,aktualizované
Muráň 7. apríla (TASR) - Správa Národného parku Muránska planina vybudovala v obci Muráň nové veľkokapacitné záchytné parkovisko, ktoré bude bezplatne prístupné pre všetkých návštevníkov. Parkovisko by malo byť oficiálne otvorené pred letnou sezónou, v budúcnosti by pri ňom malo vzniknúť aj návštevnícke centrum. Na slávnostnom predstavení projektu to pre médiá uviedla vedúca riadenia projektov národného parku Tímea Gajdošová.
Nové veľkokapacitné parkovisko sa v Muráni nachádza pri futbalovom štadióne a disponuje takmer 60 parkovacími miestami vrátane parkovacích miest pre autobusy či mikrobusy. Parkovisko bolo vybudované z priepustných plôch, návštevníkom budú k dispozícii aj nabíjačky pre elektrické bicykle či elektromobily, pribudli tiež nové altánky a lavičky.
„Aj doteraz sa táto plocha dala využívať ako parkovisko, ale bola to len štrková spevnená plocha. Parkovisko bude aj osvetlené, plánujeme doplniť aj informačné tabule, ktoré sú rozmiestnené po ploche parkoviska,“ priblížila Gajdošová s tým, že momentálne v rámci projektu ešte prebieha kolaudačné konanie.
Vybudovanie veľkého parkoviska v Muráni víta aj samotná samospráva, ktorá dlhodobo vníma problémovú situáciu s parkovaním v obci a najmä pri neďalekom sysľovisku, ktoré patrí k najnavštevovanejším miestam Muránskej planiny. Starosta Roman Goldschmidt pripomenul, že obec už pred niekoľkými rokmi zásluhou plánu obnovy zakúpila turistický vláčik, ktorý vozí návštevníkov z Muráňa na sysľovisko a späť a zastavovať bude aj na novovybudovanom parkovisku.
Záchytné parkovisko v Muráni vybudovala Správa Národného parku Muránska planina s pomocou európskych zdrojov z plánu obnovy za vyše milión eur. Národný park na rôzne aktivity a projekty v oblasti udržateľného turizmu získal viac ako tri milióny eur, príprava a výstavba parkoviska patrila k finančne najnáročnejším.
„Ďalšie veľké investície boli vypracovanie projektovej dokumentácie pre budovu, ktorá sa nachádza vedľa parkoviska, kde by sa v budúcnosti malo nachádzať návštevnícke centrum národného parku. Vypracovaná bola aj dokumentácia pre parkovisko Šumiac - Červená skala, kde sa má nachádzať aj zázemie pre návštevníkov,“ uviedla Gajdošová.
Správa Národného parku Muránska planina sa v rámci rozvoja regiónu zamerala aj na zimný turizmus, vyznačila nové bežkárske trasy a zakúpila techniku na ich úpravu. Národný park z plánu obnovy vybudoval i svetelnú signalizáciu na trase medzi Muráňom a Veľkou lúkou, zásluhou ktorej už môžu cyklisti trasu využívať obojsmerne. Ďalšie projekty v oblasti cykloturizmu v národnom parku z plánu obnovy realizovala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer sa zas vďaka európskym zdrojom zamerala na marketingovú propagáciu regiónu.
„Bol zriadený web, boli zriadené účty na sociálnych sieťach, veľa sme pracovali aj s novinármi. Skvelým produktom cestovného ruchu je aj Park tmavej oblohy Muránska planina. V rámci Muránskej planiny vzniká mnoho veľmi zaujímavých miest a možností trávenia času u návštevníkov a aj tá poznateľnosť je oveľa lepšia. My máme skvelé čísla na sociálnych sieťach Muránskej planiny, kumulatívne vo výške nejakých 4,9 milióna pozretí už počas tohto roka,“ poznamenal riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.
Nové veľkokapacitné parkovisko sa v Muráni nachádza pri futbalovom štadióne a disponuje takmer 60 parkovacími miestami vrátane parkovacích miest pre autobusy či mikrobusy. Parkovisko bolo vybudované z priepustných plôch, návštevníkom budú k dispozícii aj nabíjačky pre elektrické bicykle či elektromobily, pribudli tiež nové altánky a lavičky.
„Aj doteraz sa táto plocha dala využívať ako parkovisko, ale bola to len štrková spevnená plocha. Parkovisko bude aj osvetlené, plánujeme doplniť aj informačné tabule, ktoré sú rozmiestnené po ploche parkoviska,“ priblížila Gajdošová s tým, že momentálne v rámci projektu ešte prebieha kolaudačné konanie.
Vybudovanie veľkého parkoviska v Muráni víta aj samotná samospráva, ktorá dlhodobo vníma problémovú situáciu s parkovaním v obci a najmä pri neďalekom sysľovisku, ktoré patrí k najnavštevovanejším miestam Muránskej planiny. Starosta Roman Goldschmidt pripomenul, že obec už pred niekoľkými rokmi zásluhou plánu obnovy zakúpila turistický vláčik, ktorý vozí návštevníkov z Muráňa na sysľovisko a späť a zastavovať bude aj na novovybudovanom parkovisku.
Záchytné parkovisko v Muráni vybudovala Správa Národného parku Muránska planina s pomocou európskych zdrojov z plánu obnovy za vyše milión eur. Národný park na rôzne aktivity a projekty v oblasti udržateľného turizmu získal viac ako tri milióny eur, príprava a výstavba parkoviska patrila k finančne najnáročnejším.
„Ďalšie veľké investície boli vypracovanie projektovej dokumentácie pre budovu, ktorá sa nachádza vedľa parkoviska, kde by sa v budúcnosti malo nachádzať návštevnícke centrum národného parku. Vypracovaná bola aj dokumentácia pre parkovisko Šumiac - Červená skala, kde sa má nachádzať aj zázemie pre návštevníkov,“ uviedla Gajdošová.
Správa Národného parku Muránska planina sa v rámci rozvoja regiónu zamerala aj na zimný turizmus, vyznačila nové bežkárske trasy a zakúpila techniku na ich úpravu. Národný park z plánu obnovy vybudoval i svetelnú signalizáciu na trase medzi Muráňom a Veľkou lúkou, zásluhou ktorej už môžu cyklisti trasu využívať obojsmerne. Ďalšie projekty v oblasti cykloturizmu v národnom parku z plánu obnovy realizovala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer sa zas vďaka európskym zdrojom zamerala na marketingovú propagáciu regiónu.
„Bol zriadený web, boli zriadené účty na sociálnych sieťach, veľa sme pracovali aj s novinármi. Skvelým produktom cestovného ruchu je aj Park tmavej oblohy Muránska planina. V rámci Muránskej planiny vzniká mnoho veľmi zaujímavých miest a možností trávenia času u návštevníkov a aj tá poznateľnosť je oveľa lepšia. My máme skvelé čísla na sociálnych sieťach Muránskej planiny, kumulatívne vo výške nejakých 4,9 milióna pozretí už počas tohto roka,“ poznamenal riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.