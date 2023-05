V Múzeách SNR a M. R. Štefánika bude Noc múzeí a galérií o besedách

Myjava/Košariská 9. mája (TASR) - Hlavnými bodmi programu podujatia Noc múzeí a galérií v Múzeu Slovenských národných rád (SNR) v Myjave a v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách, ktoré sú súčasťou Slovenského národného múzea, budú besedy s pozvanými hosťami. TASR o tom informoval za múzeum Pavol Trúsik.



Podujatie sa uskutoční v sobotu 13. mája od 12.00 do 22.00 h s posledným vstupom o 21.00 h. "Na Košariská zavíta autor niekoľkých publikácií o Štefánikovi Miroslav Musil. Témou stretnutia budú významné ženy Štefánikovho života. Beseda sa uskutoční o 19.00 h formou komentovanej prezentácie s hudobnými vstupmi autora a gitaristky," uviedol Trúsik.



Ako doplnil, v Múzeu M. R. Štefánika budú taktiež prebiehať tradičné vstupy do expozície múzea a netradičné bádateľské expedície zamerané na hlbšie a tvorivé poznávanie vybraných exponátov.



V Múzeu SNR čaká návštevníkov špeciálny program Galéria v múzeu, ktorý je zameraný na to, ako sú naše dejiny interpretované umeleckými dielami v expozícii a areáli múzea.



Témou besedy o 16.00 h bude vojna a jej hrôzy. "Na túto problematiku sa pozrieme z pohľadu súčasného diania na Ukrajine, o ktorom budú návštevníkom rozprávať publicista Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza, autori publikácie Ľudia Ukrajiny. Návštevník taktiež uvidí zbierkové predmety z našich depozitárov, ktoré nie sú súčasťou stálej expozície," informoval Trúsik.