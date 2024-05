V Múzeu Andrea Sládkoviča rozšírili expozíciu mučiacich prístrojov

Krupina 11. mája (TASR) - V Múzeu Andrea Sládkoviča v Krupine opäť rozšírili expozíciu mučiacich prístrojov. Prvé predmety dokumentujúce historické trestné konania vrátane procesov s bosorkami v múzeu pribudli minulý rok, inštitúcii to prinieslo výrazné zvýšenie návštevnosti. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Múzeum Andreja Sládkoviča dokumentuje a prezentuje históriu Krupiny, ktorá bola od polovice 13. storočia slobodným kráľovským mestom. Toto privilégium mestu prinieslo aj súdne práva, múzeum sa tak dlhšiu dobu usilovalo o zriadenie expozície mučiacich predmetov, ktoré sa pri trestných konaniach bežne využívali. "Tieto historické predmety sa zachovali len na dobových fotografiách alebo v písomných prameňoch a začiatkom 20. storočia skončili v Kriminalistickom múzeu a Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, no dnes sú nezvestné," skonštatoval zástupca múzea Miroslav Lukáč.



Prvú etapu novej expozície v múzeu zriadili vlani a pozostávala z 13 mučiacich nástrojov, novinka podľa samosprávy prilákala nielen domácich, ale i zahraničných turistov. "Počet návštevníkov múzea sa vďaka novej expozícii výrazne zvýšil. Je to impulz na pokračovanie projektu a rozšírenie zbierky o ďalšie exponáty. Smerujeme tak k vytvoreniu komplexného produktu cestovného ruchu zameraného na históriu mesta Krupina spojenú s mučením a upaľovaním bosoriek," uviedol primátor Krupiny Radoslav Vazan.



Expozíciu mučiacich predmetov podporila sumou takmer 10.000 eur Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. V meste vďaka krajským príspevkom do cestovného ruchu v uplynulých rokoch pribudla aj klietka hanby či vybavenie cyklopožičovne, revitalizovaná a sprístupnená bola aj časť priestorov krupinského podzemia.