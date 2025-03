V Múzeu Betliar pre sťažnosť zamestnancov začali inšpekciu práce

Betliar 25. marca (TASR) - Inšpektorát práce Košice začal v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Betliar inšpekciu práce. Dôvodom je oficiálna sťažnosť, ktorú na zastupujúcu riaditeľku múzea Andreu Predajňovú podala časť zamestnancov. Poverená riaditeľka podľa nich svojím konaním porušuje zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu diskriminácie. Vedenie SNM potvrdilo, že sťažnosť prešetruje. Predajňová ju považuje za výsledok diskreditačnej kampane.



Inšpekcia práce zo strany Inšpektorátu práce Košice v Múzeu Betliar prebieha od 11. marca, v tento deň boli priamo v múzeu vykonané prvotné úkony. "Vzhľadom na to, že úkony spojené s inšpekciou práce ešte neboli ukončené, nemôžeme v tejto chvíli poskytnúť žiadne ďalšie informácie. Inšpektorát práce Košice bude vo veci ďalej konať a to v súlade s ustanoveniami zákona o inšpekcii práce," priblížil pre TASR inšpektorát.



Podnetom pre inšpekciu práce bola sťažnosť na zastupujúcu riaditeľku Múzea Betliar. Sťažnosť poslali zamestnanci vedeniu SNM i inšpektorátu práce ešte 20. februára, podpísalo sa pod ňu 11 pracovníkov múzea. V oficiálnej sťažnosti hovoria o diskriminácii, šikanovaní a ponižovaní zamestnancov zo strany poverenej riaditeľky. V dokumente, ktorý v polovici marca poskytli médiám, opisujú viaceré príklady takzvaného bossingu či diskriminačného správania.



Zamestnanci múzea napísali a zverejnili aj otvorený list ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Ako dôvod uviedli, že do polovice marca nedošlo s vedením SNM k prerokovaniu ich sťažnosti a to napriek tomu, že poverený generálny riaditeľ SNM Anton Bittner múzeum v marci osobne navštívil. V liste navyše opísali ďalšie príklady diskriminácie a šikanovania na pracovisku, ku ktorým došlo po podaní ich oficiálnej sťažnosti. Poukazujú tiež na nehospodárne riadenie betliarskeho múzea či prijímanie zamestnancov bez výberového konania na novovytvorené pozície mimo organizačnej štruktúry múzea.



"Všetky vyššie písané udalosti naďalej zhoršujú pracovnú klímu a vytvárajú prostredie, ktoré nie je spravodlivé a otvorené a v zamestnancoch vytvárajú opodstatnenú obavu o ich budúcnosť v SNM - Múzeu Betliar. Zároveň podľa nás majú byť výstrahou pre ostatných zamestnancov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame bez zbytočného odkladu vykonať nápravu, upustiť od takéhoto konania a odstrániť jeho následky," uviedli zamestnanci betliarskeho múzea.



SNM pre TASR skonštatovalo, že sťažnosť zamestnancov Múzea Betliar prešetruje a už má k dispozícii aj oficiálne vyjadrenie dočasnej riaditeľky múzea. "Sťažnosť bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach do 60 pracovných dní, a to na základe posúdenia splnenia formálnych náležitostí sťažnosti, jej obsahovej stránky, vyjadrenia zastupujúcej riaditeľky Andrey Predajňovej k jednotlivým jej bodom a na ďalšom prešetrení," uviedlo SNM s tým, že do ukončenia prešetrenia sa k veci nebude bližšie vyjadrovať.



Na otázku TASR, či bude vedenie SNM iniciovať nejaké kroky k náprave situácie v betliarskom múzeu, vedenie SNM uviedlo, že personálna politika jednotlivých múzeí je plne v kompetencii ich riaditeľov. "Je na rozhodnutí konkrétnej riaditeľky alebo riaditeľa každého zo špecializovaných múzeí SNM, aké manažérske kroky a rozhodnutia zvolí v komunikácii so svojimi zamestnancami pre to, aby fungovali všetky procesy v internej komunikácii a aby mohlo príslušné múzeum na nich stavať. Vedenie SNM význam komunikácie chápe a snaží sa jej procesy v celom SNM neustále zlepšovať," uviedlo SNM.



Zastupujúca riaditeľka Múzea Betliar považuje sťažnosť zamestnancov za výsledok koordinovanej diskreditačnej kampane, ktorá sa podľa nej spustila ešte pred jej nástupom do funkcie. "Mám záujem poskytnúť relevantné a kompletné informácie. Verím, že sa v krátkom čase naskytne dostatočný priestor na to, aby som ponúkla verejnosti skutočné fakty, ktoré sa týkajú situácie a fungovania Múzea Betliar," uviedla Predajňová v stanovisku pre TASR s tým, že v súčasnosti ešte verifikuje niektoré skutočnosti.