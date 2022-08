V Múzeu holokaustu si pripomenuli pamätný deň genocídy Rómov

Sereď 1. augusta (TASR) – Otvorením výstavy Prenasledovanie Rómov počas holokaustu si pripomenulo v pondelok Múzeum holokaustu v Seredi pamätný deň genocídy Rómov počas holokaustu. Po tom, čo prešla viacerými slovenskými mestami, plánuje jej doplnenú verziu poskytnúť stredným školám a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity aj jednotlivým komunitným centrám na území Slovenska. Informoval o tom vedúci múzea Martin Korčok.



Výstava je zameraná na perzekučné opatrenia nacistického režimu proti Rómom a Sintom. Približuje genocídu komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou cigánskeho rodinného tábora v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz–Birkenau. Sleduje protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945 vrátane pracovného a neskôr zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom. "V jeden deň prišli do tábora nákladné autá s nemeckými vojakmi. Chorým povedali, že ich berú do nemocnice. V skutočnosti ich odviezli k veľkým jamám, kde ich postrieľali a zahrabali. Niektorých iba postrelili, lebo zem sa tam ešte dlho hýbala," spomína Helena Surmajová.



Korčok doplnil, že je potrebné, aby sa o genocíde Rómov hovorilo viac. "Nielen u odbornej verejnosti, ale aj na školách, v rómskych komunitách a v spoločnosti všeobecne. Verím, že týmto spôsobom môžeme zintenzívniť našu úlohu v boji proti rasizmu a xenofóbii a zároveň búrať hranice stereotypov," povedal. Korčok je v súčasnosti zástupcom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA vo Výbore Rady Európy pre Rómov.



Vernisáž v seredskom múzeu, ktoré je súčasťou Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea, spestrila svojím vystúpením skupina Sendreiovci. Výstava bude prístupná do 7. septembra.