V Múzeu holokaustu sprístupnia výstavu slovenských umelcov

Sereď 5. mája (TASR) - Vernisážou výstavy s názvom Pamäť ako referencia s podtitulom Kritické kontexty Slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení si 8. mája Múzeum holokaustu v Seredi a organizácia Post Bellum pripomenú Deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. TASR o tom informoval za organizátorov Juraj Rizman.



Ide o originálnu výstavu vizuálnych umeleckých diel siedmich slovenských autorov. "Väčšina autorov prezentovaných na výstave sa venuje individuálnemu štúdiu autoritárskych režimov, totalitnej propagande, vizuálnej kultúre tej doby, ale aj orálnej histórii mapujúcej dosahy politických rozhodnutí na konkrétne ľudské životy. Autori hľadajú v spleti historických vrstiev zástupné témy, ktoré by mali potenciál vytvoriť kontext so súčasnou politickou a spoločenskou situáciou," uviedla kurátorka výstavy Bohunka Koklesová.



Autori vizuálnych umeleckých diel, ktoré tvoria výstavu, sú Daniela Krajčová, Klára Kusá, Zorka Lednárová, Marcel Mališ, Erika Mészárosová, Matúš Maťátko a Filip Sabol. "Okrem dokumentovania príbehov 20. storočia a vzdelávania o nedemokratických režimoch sa organizácia snaží pracovať so súčasným umením, ktoré reflektuje historické súvislosti a odkazy hrôz fašizmu a komunizmu. Je veľmi dôležité, že aj dnešná generácia vo svojej tvorbe pracuje s témami, ktoré pomáhajú kriticky sa zamyslieť nad našou históriou a jej presahmi do súčasnosti," povedala riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.



Ako doplnila, v tejto súvislosti upozornila na istú podobnosť medzi dnešnou situáciou a dobou, keď sa Európou šírili nedemokratické ideológie a režimy. "Ak sme už raz zvíťazili nad fašizmom a nacizmom, dodajme, že sme v roku 1989 zvíťazili aj nad komunizmom a socializmom. Zvolili sme si geopolitickú cestu západu, a teda liberálnej demokracie. Praktiky nástupu totalít sa od seba dramaticky neodlišujú. K získaniu moci dokážu využiť akúkoľvek krízu," povedala riaditeľka.



Súčasťou výstavy je aj historická časová os s kľúčovými udalosťami druhej svetovej vojny a špecificky holokaustu na Slovensku. Vizuálne diela a historické fakty doplnia aj krátke filmy. Organizátori pripravili k výstave, ktorá sa bude konať do 7. septembra, aj špeciálny web, ktorý si môže verejnosť pozrieť na adrese www.historydefinesourfuture.sk.