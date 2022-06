V Múzeu kysuckej dediny predstavia novú euromincu

Nová Bystrica 21. júna (TASR) – V Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke uvedú v stredu (22. 6.) do života zberateľskú euromincu Chránená krajinná oblasť (CHKO) Kysuce v nominálnej hodnote 20 eur. Podľa hovorkyne Kysuckého múzea v Čadci Miroslavy Jančulovej sa začne od 13.00 h prvý deň jej predaja.



Pripomenula, že Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila v apríli 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince s tematikou CHKO Kysuce. "Do súťaže predložilo výtvarné návrhy šesť autorov. Prvú cenu a realizáciu výtvarného návrhu získal Karol Ličko," uviedla hovorkyňa Kysuckého múzea.



Doplnila, že na averze autor rieši charakteristické príklady fauny a flóry v CHKO Kysuce. "Do hornej časti mincového poľa umiestňuje dominantne vydru riečnu. Pod ňou vľavo je kvetenstvo rosičky okrúhlolistej, ktorá sa vyskytuje na kysuckých rašeliniskách. V pravej dolnej časti vypĺňa priestor mlok hrebenatý. Medzi vydrou a mlokom je naznačený čistý vodný tok Kysúc," priblížila Jančulová.



Na reverze zachytil autor návrhu ľudovú architektúru – zrubové stavby s charakteristickou šindľovou krytinou. "V medzere medzi ľudovými stavbami sú na prvej z nich opreté sane – krňačky. V hornej časti mincového poľa uzatvára celý výjav silueta kysuckých vŕškov a za nimi pohľad na vzdialenejší Rozsutec so Stohom," dodala Jančulová s tým, že podujatie pripravilo Kysucké múzeum v spolupráci s NBS a Mincovňou Kremnica.