V Múzeu kysuckej dediny predstavia tajomstvá Vianoc

Návštevníci a milovníci starých ľudových zvykov a tradícií videli vystúpenia folklórnych skupín Polianka zo Starej Bystrice a Staškovanka zo Staškova. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Súčasťou vianočného podujatia budú aj tvorivé dielne na výrobu plstených vianočných ozdôb z pravej ovčej vlny.

Autor TASR
Nová Bystrica 24. decembra (TASR) - Nahliadnuť do života našich predkov počas vianočného obdobia budú môcť návštevníci Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Ako informovala vedúca správy múzea Miroslava Jančulová, podujatie Vianoce a ich tajomstvá sa uskutoční od 27. do 30. decembra.

Pri vstupe do jednotlivých objektov návštevníci uvidia svet, v ktorom neboli elektrické svetielka, ale čaro ukryté v jednoduchosti - v jablkách na stromčeku, v reťaziach okolo stola či v tajuplných veštbách s opekancami a orechovými škrupinkami. Skanzen sme tento rok pripravili tak, aby sme dospelým a najmä deťom priblížili pravé tajomstvo kysuckej Vilije a ukázali im, že Vianoce sú predovšetkým o súdržnosti rodiny a úcte k darom prírody,“ priblížila Jančulová.

Pripravená je aj detská pátracia hra Príbeh vianočnej polazničky, kedy deti pri vstupe v pokladni dostanú pracovný list, ktorý ich premení na malých detektívov. „Ich úlohou bude kráčať po stopách starodávnych zvykov a hľadať indície ukryté v skanzene. Odhaľovanie tajomstiev, ktoré v sebe nesú drevenice a ich vianočná výzdoba, bude odmenené nielen novými vedomosťami, ale aj malým darčekom,“ doplnila Jančulová.

Súčasťou vianočného podujatia budú aj tvorivé dielne na výrobu plstených vianočných ozdôb z pravej ovčej vlny. Putovanie rozprávkovou krajinou umocní jazda na Historickej lesnej úvraťovej železnici, pričom vláčik bude premávať od 10.00 do 14.30 h v polhodinových intervaloch.
