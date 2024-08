V Múzeu kysuckej dediny sa predstavia slovenskí a českí folkloristi

Nová Bystrica 14. augusta (TASR) - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke bude 17. a 18. augusta dejiskom folklórneho festivalu Jánošík & Ondráš Folk Fest. Na 11. ročníku tradičného festivalu, nazvanom po zbojníkoch z oboch brehov rieky Morava, sa predstavia slovenskí a českí folkloristi. TASR o tom informovala hovorkyňa Kysuckého múzea v Čadci Miroslava Jančulová.



Na Historickej lesnej úvraťovej železnici je po oba dni pripravený prepad vlaku zbojníckou družinou z Folklórneho súboru Oravan. V sobotu je táto zážitková akcia naplánovaná na 11.00 h a 13.00 h a v nedeľu na 10.15 h a 11.45 h. "V sobotu o 14.00 h sa v programe Keď si ja zaspievam predstavia speváci a speváčky zúčastnených folklórnych súborov a ľudových hudieb, od 15.30 h bude nasledovať program tanečných zložiek pod názvom Tak to sme my. Tí, ktorí sa rozhodnú stráviť v skanzene aj večer, sa môžu zabaviť na ľudovej zábave do 22.30 h," priblížila Jančulová.



Na festivale česko-slovenskej folklórnej vzájomnosti sa okrem už spomenutých folkloristov z oravskej Nižnej predstavia napríklad folklórne súbory Šmykňa z Ostravy, Haviar z Rožňavy, Košár z Valašského Meziříčí či multiinštrumentalista Drahoš Daloš. "V nedeľu sa festivaloví účinkujúci predstavia v galaprograme Pozdrav krajov, ktorému bude predchádzať tradičná svätá omša so začiatkom v kaplnke Panny Márie Ružencovej o 13.00 h," dodala Jančulová.



Festival organizuje Slovak & Czech World Network Žilina spolu so Slovensko-českým klubom Praha, Múzeom kysuckej dediny, Slovak World Network z Prahy, Svetovým združením Slovákov v zahraničí a Folklórnym združením Jánošík Brno.