V Múzeu kysuckej dediny spustili jazdy Historickou lesnou železnicou

Nová Bystrica 1. júna (TASR) – Kysucké múzeum spustilo od stredy prevádzku Historickej lesnej úvraťovej železnice (HLÚŽ), ktorá je súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. TASR o tom informovala hovorkyňa Kysuckého múzea v Čadci Miroslava Jančulová.



Doplnila, že vzhľadom na rekonštrukciu HLÚŽ začínajú s prevádzkou tento rok s mesačným oneskorením. "Počas celej letnej sezóny sa návštevníci môžu tešiť na vyhliadkové jazdy dieselhydraulickou lokomotívou, ktoré budú v ponuke od pondelka do nedele podľa grafikonu. Historický vláčik bude premávať do konca októbra tohto roka," uviedla Jančulová.



Železnica, ktorá pôvodne slúžila na zvážanie dreva, začala fungovať pred takmer 100 rokmi. "Hlavná trať mala dĺžku 61 kilometrov, s odbočkami merala až 110 kilometrov. Na prepravu dreva slúžila do roku 1971, neskôr sa jej časť stala historickou železnicou a lákadlom pre turistov," dodala hovorkyňa Kysuckého múzea.