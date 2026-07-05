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V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke budú v nedeľu svišťať kosy
V kultúrnom programe sa predstavia folkloristi z Novej Bystrice.
Autor TASR
Nová Bystrica 5. júla (TASR) - Udržať symbiózu človeka a krajiny je hlavným cieľom nedeľného podujatia Na kysuckých lúkach v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Súčasťou bude celoslovenská súťaž v kosení ručnou kosou od 10.40 h, ukážky remesiel, folklórny program a maľovanie keramiky. Informovala o tom správkyňa Múzea kysuckej dediny Miroslava Jančulová.
„Podujatie Na kysuckých lúkach nie je len súťažou v rýchlosti kosenia. Je to spomienka na časy, keď bol každý pohyb kosou vyjadrením úcty k zemi. Je to oslava zručnosti, ktorá formovala našu identitu. Návštevníci zažijú živé múzeum, uvidia, ako sa kosilo starými kosami. Pod dohľadom odborníkov si to môžu aj vyskúšať,“ doplnila Jančulová.
Nedeľné podujatie je prispôsobené pre všetky vekové kategórie. Okrem samotnej súťaže uvidia návštevníci ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. V rámci tvorivých dielní bude možné vlastnoručne si vymaľovať keramiku.
V kultúrnom programe sa predstavia folkloristi z Novej Bystrice. Zaznejú trávnice v podaní ženskej speváckej skupiny Dolinka a piesne od ľudovej hudby Starejší.
„Podujatie Na kysuckých lúkach nie je len súťažou v rýchlosti kosenia. Je to spomienka na časy, keď bol každý pohyb kosou vyjadrením úcty k zemi. Je to oslava zručnosti, ktorá formovala našu identitu. Návštevníci zažijú živé múzeum, uvidia, ako sa kosilo starými kosami. Pod dohľadom odborníkov si to môžu aj vyskúšať,“ doplnila Jančulová.
Nedeľné podujatie je prispôsobené pre všetky vekové kategórie. Okrem samotnej súťaže uvidia návštevníci ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. V rámci tvorivých dielní bude možné vlastnoručne si vymaľovať keramiku.
V kultúrnom programe sa predstavia folkloristi z Novej Bystrice. Zaznejú trávnice v podaní ženskej speváckej skupiny Dolinka a piesne od ľudovej hudby Starejší.