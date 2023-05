V Múzeu kysuckej dediny zvalia máj pri základnom kameni

Nová Bystrica 28. mája (TASR) – V Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke zvalia počas nedele máje pri základnom kameni a na lúke pri obytnom dome Do Rybov. Podľa hovorkyne Kysuckého múzea v Čadci Miroslavy Jančulovej patrilo váľanie mája v minulosti na dedinách medzi spoločenské udalosti a zároveň plnilo funkciu vyjadrenia vzťahu medzi mladými ľuďmi.



Etnológ Kysuckého múzea Pavol Markech doplnil, že váľanie mája sa nezaobišlo bez radostných emócií. "V sprievode lokálneho spoločenstva - zvedavých detí, mladých aj dospelých, mládenci na konci mesiaca obchádzali dvory, v ktorých postavili máje. Okolo mája vykrúcali svoje milé, trasením mája oznamovali čas jeho konca. Šikovní junáci boli za váľanie mája obdarovaní mladými devami koláčmi, úsmevom, objatím, sladkým bozkom a po zvalení mája dostali aj fľašu pálenky. Tanec a zábava potom pokračovali podľa nálady až do večera," pripomenul.



V multifunkčnom objekte sú pre návštevníkov sprístupnené výstavy zo zbierok Kysuckého múzea – Hlávka do krásy odetá a Vlaky s vôňou dreva. Výstava v Raganovom mlyne prezentuje práce beskydských výtvarníkov a pripravená je aj hrajúca a spievajúca železnica, dodala Jančulová.