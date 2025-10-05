< sekcia Regióny
V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline pribudli nové hospodárske budovy
Autor TASR
Pribylina 5. októbra (TASR) - Za posledné mesiace v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline pribudli hospodárske stavby, oplotenie okolo panských sídiel, zrenovovali sa niektoré poškodené strechy a sprístupnila sa nová stavba - zrubová sýpka zo začiatku 20. storočia. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Najvýraznejšou zmenou v areáli skanzenu je dostavba oplotení okolo zemianskej kúrie a kaštieľa zo zatopených Parížoviec, ako aj pohľad na drobné hospodárske budovy. „Liptovská dedina bola verejnosti sprístupnená v roku 1991. Dodnes tu úplne absentovali hospodárske stavania typické pre každú rodinnú usadlosť a oplotenia stavieb vyšších vrstiev obyvateľstva. Preto sme sa rozhodli realizovať dostavbu týchto objektov z pôvodného projektu. Povýšením autenticity a rázovitosti liptovskej dediny chceme zvýšiť aj atraktivitu tohto miesta pre návštevníkov,“ uviedol riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
Postupne v okolí domov tradičnej architektúry pribúdajú chlievy, studne, latríny, hnojiská, ploty a ohrady pre zvieratá. „Novým hospodárskym stavbám neplánuje múzeum ponechať len expozičnú funkciu, ale v blízkej budúcnosti budú slúžiť aj na chov domácich zvierat,“ priblížila projektová manažérka Liptovského múzea Marta Rusnáková. Dostavbu hospodárskych budov a oplotení zrealizovalo Liptovské múzeum vďaka programu Interreg Slovensko - Česko v hodnote viac ako 62.000 eur.
Počas uplynulého mesiaca skanzen sprístupnil pre verejnosť originálnu viac ako 120-ročnú zrubovú sýpku, ktorú mu darovala rodina z Pribyliny ako dedičstvo po starých rodičoch. Múzeum tak zachránilo poslednú zrubovú sýpku v hornoliptovskej obci. „Transferovaná sýpka je zariadená pôvodným vybavením na skladovanie úrody či oblečenia a pracovným náradím. Návštevníkom tak poskytuje autentický pohľad na tradičné poľnohospodárstvo našich predkov,“ zdôraznil Hromada.
Transfer sýpky sa Liptovskému múzeu podarilo realizovať prostredníctvom cezhraničného programu Interreg Poľsko - Slovensko. Do projektu bola zahrnutá aj už zrealizovaná rekonštrukcia strešnej krytiny na siedmich objektoch. V budúcom roku čaká múzeum obnova kostola Panny Márie z Liptovskej Mary. „Pred nami je náročná výmena šindľov na zložitej streche, obnova vonkajšej fasády a oplotenia kostola. Práce počítajú aj s reštaurovaním, resp. konzervovaním kamenných článkov a ostení,“ dodala Rusnáková.
Výsledkom poľsko-slovenskej spolupráce bude aj knižná publikácia o málo známom povrazníctve a nový audiosprievodca skanzenom pre ľudí so zrakovým postihnutím a cudzojazyčných návštevníkov. Celkové náklady projektu predstavujú investíciu viac ako 800.000 eur.
