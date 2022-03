V Múzeu mesta Bratislavy otvoria ďalšie Výpravy do starovekého Egypta

Bratislava 18. marca (TASR) - Jubilejný desiaty cyklus egyptologických prednášok pre verejnosť zameraný na zaujímavosti z dejín starovekých Egypťanov otvoria v piatok v Múzeu mesta Bratislavy. "Rok 2022 sa v svetovej egyptológii nesie v znamení hneď niekoľkých významných výročí, ktorým budú venované aj viaceré témy tohtoročných prednášok," uviedla pre TASR Renata Rábeková z Nadácie Aigyptos, ktorá prednášky pripravuje aj v spolupráci s Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied (SAV).



Spresnila, že prednášky budú reflektovať aj 200. výročie od rozlúštenia hieroglyfov francúzskym učencom Jean-Francoisom Champollionom, ktorý týmto objavom položil základy egyptológie, a tiež 100 rokov od objavu hrobky panovníka Tutanchamona britským archeológom a egyptológom Howardom Carterom (4. novembra 1922).



Aktuálny cyklus má v programe sedem prednášok, ktoré sa budú konať vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy vo vybrané piatky do 24. júna. "Renomovaní slovenskí a českí egyptológovia prinesú priaznivcom staroegyptskej histórie množstvo zaujímavých a nových informácií," dodala Rábeková.



V prvej prednáške sa bude hovoriť o nových archeologických objavoch z lokality Tell el-Retábí, ktorými sa môže pochváliť slovenská časť poľsko-slovenského egyptologického výskumného tímu za uplynulý rok. "Zaujímavosťou minuloročného výskumu je najmä objav, ktorý zmenil doterajšiu predstavu o podobe objavenej starovekej pevnosti," naznačuje autor úvodnej prednášky Jozef Hudec.



Na ďalších prednáškach sa záujemcovia môžu dozvedieť viac o najnovších výsledkoch a zisteniach českých egyptológov z výskumu monumentálnej architektúry pyramídových komplexov egyptských panovníkov v Abúsíre v súvislosti s vývojom staroegyptskej spoločnosti v 3. tisícročí pred n. l., ale aj to že, najstarší pivovar na svete stál v staroegyptskom Nechene.



Program prednášok a ďalšie informácie k nim sú dostupné na www.aigyptos.sk.