V Múzeu mesta Bratislavy otvoria ďalšie Výpravy do starovekého Egypta

Bratislava 20. januára (TASR) – V poradí 11. cyklus egyptologických prednášok pre verejnosť zameraný na zaujímavosti z dejín starovekých Egypťanov otvoria v piatok v Múzeu mesta Bratislavy. "V tomto roku je pripravených osem prednášok, ktoré sa budú konať vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy vo vybrané piatky až do 28. apríla," uviedla pre TASR Renata Rábeková z Nadácie Gedíd Aigyptos, ktorá Výpravy do starovekého Egypta pripravuje aj v spolupráci s Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied (SAV).



Zaujímavé a nové informácie prinesú priaznivcom staroegyptskej histórie renomovaní slovenskí a českí egyptológovia. V úvodnej prednáške bude Jozef Hudec hovoriť o vývoji lokality Tell el-Retábí, skúmanej poľsko-slovenským egyptologickým tímom, v turbulentnom období 13. a 12. storočia pred naším letopočtom, keď Egypťania museli čeliť útokom tzv. morských národov. V prednáške sa bude venovať aj najvýznamnejším nálezom z tohto obdobia.



Na ďalších prednáškach sa záujemcovia môžu dozvedieť aj o tom, ako sa cestovalo do Egypta a Svätej zeme v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Aké nástrahy ale aj vtipné príhody čakali na cestovateľov z územia dnešného Slovenska priblíži Martin Odler.



V programe figuruje aj prednáška Jaromíra Krejčího, ktorý priblíži zaujímavé fakty o staroegyptských vezíroch a ich úlohách v správe krajiny.



Návštevníci cyklu sa budú môcť dozvedieť viac aj o tom, aký nábytok a zariadenie používali starovekí Egypťania, ako bola vybavená staroveká egyptská domácnosť.



Jedna z prednášok bude venovaná aj odievaniu v starovekom Egypte a látkam, ktoré sa v tejto dobe vyrábali.



Akú úlohu hrali v predstavách o náboženstve starovekých Egypťanov rôzne fantastické bytosti a démoni, či sa ich báli, alebo ich prosili o pomoc a podporu, sa návštevníci dozvedia od Veroniky Verešovej.



Záverečná prednáška tohtoročného cyklu (28. 4.) bude patriť Petrovi Málikovi, ktorý priblíži podrobnosti nálezov ranokresťanských rukopisov a ich význam pre biblické texty.



Program prednášok a ďalšie informácie k nim sú dostupné na webe aigyptos.sk.