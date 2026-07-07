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V Múzeu mincí a medailí v Kremnici predstavia tvorbu rodáka Tamásfiho
Tamásfi sa dlhodobo venuje hľadaniu nových možností reprezentácie krajiny prostredníctvom maľby.
Autor TASR
Kremnica 7. júla (TASR) - V kremnickom NBS - Múzeu mincí a medailí sprístupnia vo štvrtok (9. 7.) výstavu Martina Tamásfiho s názvom Periférne vnemy. Miriam Kostrianová z múzea informovala, že výstava prvýkrát predstaví tvorbu autora v jeho rodnej Kremnici.
„Tamásfi sa dlhodobo venuje hľadaniu nových možností reprezentácie krajiny prostredníctvom maľby, ktorú nevníma ako statický obraz, ale ako komplexnú skúsenosť odohrávajúcu sa na priesečníku vnímania, pamäti, telesnosti a prostredia,“ priblížila Kostrianová.
Autorove maľby a inštalácie vznikajú podľa jej slov v úzkom prepojení s dlhodobým výskumom prostredia Vysokých Tatier a transformovaných území stredného Slovenska, najmä banskej krajiny Kremnice a oblasti Šturca.
„Vo svojej tvorbe sa usiluje zachytiť to, čo mu krajina v konkrétnom okamihu umožňuje vidieť - jej premenlivosť, atmosféru a neustálu dynamiku ovplyvnenú počasím, svetlom či prírodnými procesmi,“ podotkla Kostrianová s tým, že výstava zároveň reflektuje vzťah človeka k prostrediu a otvára otázky zodpovednosti jednotlivca voči krajine a jej premenám.
„Tamásfi sa dlhodobo venuje hľadaniu nových možností reprezentácie krajiny prostredníctvom maľby, ktorú nevníma ako statický obraz, ale ako komplexnú skúsenosť odohrávajúcu sa na priesečníku vnímania, pamäti, telesnosti a prostredia,“ priblížila Kostrianová.
Autorove maľby a inštalácie vznikajú podľa jej slov v úzkom prepojení s dlhodobým výskumom prostredia Vysokých Tatier a transformovaných území stredného Slovenska, najmä banskej krajiny Kremnice a oblasti Šturca.
„Vo svojej tvorbe sa usiluje zachytiť to, čo mu krajina v konkrétnom okamihu umožňuje vidieť - jej premenlivosť, atmosféru a neustálu dynamiku ovplyvnenú počasím, svetlom či prírodnými procesmi,“ podotkla Kostrianová s tým, že výstava zároveň reflektuje vzťah človeka k prostrediu a otvára otázky zodpovednosti jednotlivca voči krajine a jej premenám.