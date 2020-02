V Múzeu oravskej dediny organizujú večerné prehliadky za zvukov muziky

Zuberec 17. februára (TASR) – Večernú atmosféru Múzea oravskej dediny v Zuberci na Brestovej môžu návštevníci zažiť každú stredu počas zimnej sezóny. Súčasťou prehliadky so zažatými lampášmi je humorné i vážne slovo, ktoré dopĺňajú melódie a piesne so sprievodom heligónky. Informovala o tom Marianna Janoštínová z múzea.



"Prehliadka sa končí krátkymi organovými skladbami v drevenom Kostole sv. Alžbety Uhorskej. Následné posedenie je oživené ukážkami piesní a tancov z Oravy v podaní folklórneho kolektívu Brestová. Podáva sa medovina, deťom čokoláda," priblížila Janoštínová.



Program sa koná každú stredu, okrem 26. februára, o 17.30 h. Potrvá do 11. marca 2020.



Múzeum oravskej dediny sa rozkladá na poľane Brestová v podhorí Západných Tatier-Roháčov, preteká cezeň horský potok Studená. Pôvodne boli na tomto mieste urbárske pasienky obyvateľov Zuberca. Stavby v múzeu sú väčšinou originály, ktoré pôvodne stáli v rôznych lokalitách na Orave. Úlohou múzea je priblížiť návštevníkom objekty ľudovej architektúry a ich zariadenie.