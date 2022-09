V múzeu otvorili výstavu Skalica po 2.svetovej vojne vo fotografiách

Skalica 12. septembra (TASR) - Mesto Skalica si v tomto roku pripomína 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto a pri tejto príležitosti pripravilo Záhorského múzeum v Skalici výstavu fotografií zo svojho archívu. TASR o tom informovala riaditeľka múzea a kurátorka výstavy Viera Drahošová.



Výstava je venovaná obdobiu od roku 1946, v ktorom mesto prešlo vo svojom vývoji mnohými dynamickými zmenami. V Skalici s tradičným poľnohospodárskym charakterom, vinohradníctvom a remeslami začalo vznikať silné priemyselné zázemie. "Od 19. storočia do roku 1950 sa počet jej obyvateľov takmer nemenil, po roku 1950 sa zvyšoval takým tempom ako nikdy v histórii. Do roku 1980 dosiahol počet 13.833, vzrástol tak o vyše 8000 obyvateľov," uviedla kurátorka výstavy.



V roku 1960 stratila Skalica štatút okresného mesta. "Nedostávalo sa jej toľko finančných prostriedkov na prestavbu, a tak sa podarilo vyhnúť veľkoplošným asanáciám historického centra. Stavalo sa prevažne v okrajových polohách mesta, kde bola výstavba menej náročná a lacnejšia ako v jadre, a to zostávalo neporušené takmer do 70. rokov 20. storočia," doplnil Drahošová.



Postupne prišlo k asanáciám, pri ktorých zanikol Malý rínek, ulica Pod mestskou zďou, bloky ulíc Potočnej a Boorovej. "I napriek zásahom ostala historická časť vo veľkej miere zachovaná a nestratila historické, urbanisticko-architektonické a umelecké hodnoty, ktoré ju v rámci Slovenska stavajú na popredné miesto," povedala kurátorka.



Autormi fotografií uchovávaných v archíve Záhorského múzea sú František Tomík, Ján Pardubský a Fridrich Leopold Slatinský. Vo vstupnom vestibule múzea je aj prezentácia zbierkových predmetov viažucich sa k mestskej samospráve. Výstava je sprístupnená do 25. novembra.