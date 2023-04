V múzeu školstva vystavia študentské návrhy revitalizácie okolia múzea

Bratislava 2. apríla (TASR) - V budove Múzea školstva a pedagogiky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa v sobotu 15. apríla uskutoční výstava študentských návrhov revitalizácie okolia múzea. Informuje o tom na svojej webovej stránke múzeum.



Výstava sa uskutoční v čase od 10.00 do 18.00 h. "Najlepšie návrhy ocení o 15.00 h starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír," uviedlo múzeum.



Expozíciu Múzea školstva a pedagogiky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktoré sa koncom roka 2019 presťahovalo z mestskej časti Petržalka, by mohli otvoriť začiatkom budúceho roka alebo na jar 2024. Pre TASR to potvrdila riaditeľka múzea Martina Kočí. Múzeum je zatiaľ pre verejnosť zatvorené, postupne sa však rozbiehajú prvé jednorazové podujatia pre verejnosť.