V Múzeu slovenskej dediny poďakujú za úrodu

Martin 25. augusta (TASR) - Ukážky poľnohospodárskych prác, poďakovanie za úrodu a kultúrny program čaká v nedeľu návštevníkov Múzea slovenskej dediny v Martine v rámci podujatia Dožinky. Informovala o tom kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



V troch programových vstupoch od 11.00 do 15.00 h predvedú folklórne skupiny Bukovina z Kšinnej a Kýčera z Ochodnice, ako sa slávili dožinky na hornej Nitre a na Kysuciach.



"Návštevníci uvidia tiež ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia," priblížila Kiripolská. Zoznámiť sa budú môcť s mlátením obilia na mláťačke, jeho čistením na rajtári či rezaním slamy na sečku kosovou rezačkou.



Chýbať nebudú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby a ukážky prípravy tradičných pokrmov. "Súčasťou programu sú aj záhradkárske prednášky pripravené v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky KB 22-68 a tiež evanjelické a. v. služby Božie v drevenom kostole z Rudna so začiatkom o 13.30 h," dodala Kiripolská.