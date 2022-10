V Múzeu slovenskej dediny predstavia jesenné práce na gazdovstve

Martin 4. októbra (TASR) – Jesenné práce na gazdovstve spoznajú v nedeľu (9. 10.) návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine na podujatí Keď sa zima opýta. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Pracovné činnosti, ktoré súviseli so zásobením rodiny na zimné obdobie, predstavia členovia Folklórneho súboru (FS) Drotár z Dlhého Poľa a folklórnych skupín (FSk) z Podhradia a Sklabine. "Folkloristi narežú a natlačia kapustu a predstavia aj tradičné zvyky v programe Okolo lekváru. Predvedú pečenie tradičných 'zemnačných osuškov', chystanie vitamínov na zimné obdobie v podobe jabĺčok či šípok na sušenie aj prípravu dreva na zimu," uviedla Kiripolská.



Doplnila, že návštevníci uvidia počas dňa orbu polí konským záprahom, a to o 11.00 a 14.00 h. "Naučia sa, ako sa vyrábala brezová metla, priadlo na kolovrate či tkalo plátno. Pre najmenších sú prichystané tvorivé dielne. V nich si budú môcť vyskúšať plstenie ovčej vlny, vyrobiť si figúrky z makovíc a gaštanov alebo voňavé bylinkové vrecúška ozdobené pečiatkami zo zemiakov. O živočíchoch, ktoré sa ukrývajú v okolí ľudských obydlí a záhrad, sa dozvedia pri aktivite Pomocníci dobrého hospodára z ríše zvierat," priblížila Kiripolská.



V programe nebudú chýbať ukážky prípravy čajov z byliniek dopestovaných v múzejných záhradkách, "šajtľavej polievky" a "šiflíkov s kapustou", ktoré sa zvykli variť pri tlačení kapusty. "Návštevníci si budú môcť zmerať sily v jedení zemiakovej baby," uzavrela Kiripolská s tým, že počas programu od 10.00 h do 16.00 h budú hrať Heligonkári spod Lysca.