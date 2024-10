V Múzeu slovenskej dediny predstavia jesenné práce na vidieku

Martin 8. októbra (TASR) - Jesenné práce na vidieku spoznajú v nedeľu (13. 10.) návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine na podujatí Keď sa zima opýta. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Pracovné činnosti, ktoré v minulosti sprevádzali spracovanie a uskladnenie úrody na zimné obdobie, predstavia členovia folklórneho súboru (FS) Drotár z Dlhého Poľa a folklórnych skupín z Podhradia a Sklabine. "Folkloristi z Podhradia predvedú, ako sa tlačila kapusta do suda a poskytnú zaručený recept na kyslú kapustu, ktorá bola so sušenými jabĺčkami a šípkami významným zdrojom vitamínov v zimnom období," uviedla Kiripolská.



Doplnila, že návštevníci uvidia počas dňa orbu polí konským záprahom, a to o 11.00 a 14.00 h. "Folkloristi zo Sklabine priblížia aj ďalšie práce typické pre jesenné obdobie - 'pučenie' fazule, čistenie orechov, zhotovenie brezovej metly, strihanie handier potrebných na tkanie kobercov či prípravu triesok na rozkurovanie," dodala Kiripolská.



V programe nebude chýbať ani tvorivá dielňa pre deti, prednáška pomologičky Evy Šidovej o určovaní odrôd jabĺk a hrušiek a pre milovníkov zemiakových špecialít je o 13.00 h pripravená súťaž v jedení zemiakovej baby.