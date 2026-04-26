V Múzeu slovenskej dediny predstavia ľúbostné zvyky v minulosti

Na archívnej snímke Múzeum slovenskej dediny v Martine. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Martin 26. apríla (TASR) - Ľúbostné zvykoslovie v minulosti predstaví v nedeľu Slovenské národné múzeum - Múzeum slovenskej dediny v Martine programom Láska na dedine. Podujatie je zároveň otvorením letnej sezóny. Informovalo o tom Múzeum slovenskej dediny na svojej webovej stránke.

„V dedinskom spoločenstve sa láska nesmela prejavovať na verejnosti ľubovoľným spôsobom. Lásku si zaľúbenci prejavovali darmi alebo činmi,“ informuje múzeum.

Ako sa kedysi stavali máje na Kysuciach predvedie Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou o 12.00 a 14.00 h. V ľúbostnej poradni Nečarovaný ženích jak nemastený hrach sa návštevníci dozvedia zasvätené rady a magické praktiky, ktoré mali pomôcť v ľúbostných záležitostiach. 

Súčasťou podujatia budú prednášky, výstava, tvorivá dielňa pre najmenších návštevníkov i evanjelické služby Božie v kostole z Rudna od 13.30 h. Súčasťou programu, ktorý prebieha od 10.00 do 16.00 h, bude aj predaj ľudovoumeleckých výrobkov.
