V Múzeu slovenskej dediny predstavia spracovanie ľanu a výrobu textilu

Martin 11. augusta (TASR) - Pohľad do výroby textilu v minulosti a starostlivosti o odev ponúkne v nedeľu podujatie Ľanová nedeľa v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. Na návštevníkov čaká prehliadka tradičného odevu, pre deti múzeum pripravilo i tvorivé dielne.



Na podujatí sa návštevníci múzea dozvedia o rôznych postupoch, akými sa z ľanu stávalo plátno. "Ako sa ľan trepal a česal, priadli nite a ako sa tkalo na krosnách. Pri ukážkach sa dozvedia, ako vyzerá tkáčsky člnok alebo vretienko, čo je šteť, brdo či trlica a na čo sa v minulosti používali," priblížila kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Prehliadku tradičného odevu a jeho súčastí z rozličných kútov Slovenska predvedú členky a členovia Folklórneho súboru Lysec z Belej-Dulíc. Pre najmenších návštevníkov múzeum pripravilo tvorivú dielňu so zabudnutými textilnými technikami. Súčasťou programu budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby spojené s predajom.



V rámci projektu Uč sa v múzeu! zasvätí lektorka Lucia Dovalová návštevníkov podujatia do tajov modrotlače. "Folkloristi z Podhradia priblížia susedské vzťahy pri spoločnej práci v hospodárstve, ale rozpovedia aj príbeh o tom, ako do Podhradia prišiel prvý šijací stroj. Folklórna skupina Podšíp zo Stankovian zasa predstaví postupy spojené s praním a so žehlením textilu," doplnila Kiripolská. V drevenom kostole z Rudna sa o 13.30 h podľa nej uskutočnia evanjelické a. v. služby Božie.