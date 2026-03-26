V Múzeu slovenskej dediny predstavia veľkonočné zvyky
Organizátori zároveň prosia záujemcov, aby si priniesli vlastné vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka.
Autor TASR
Martin 26. marca (TASR) - Tradície a zvyky našich predkov sprevádzajúce veľkonočné obdobie budú môcť zažiť návštevníci podujatia Veľká noc na dedine, ktoré pripravuje Múzeum slovenskej dediny v Martine v poslednú marcovú nedeľu (29. 3.). TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Miroslava Macíková Švecová.
Podujatie sa začína o 10.00 h a v pripravenom programe členovia folklórnych súborov Lysec a Malý Lysec z obce Belá-Dulice predstavia tradičné predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ako vynášanie Moreny či prinášanie letečka. Zároveň sa postarajú aj o veľkonočnú šibačku a oblievačku.
„Neodmysliteľným symbolom sviatkov Veľkej noci sú zdobené vajíčka. S najčastejšími technikami, ktorými sa zdobili kraslice, sa návštevníci múzea budú môcť zoznámiť a priamo od výrobcov a výrobkýň si ich aj kúpiť. Okrem kraslíc sú pripravené aj ukážky pletenia korbáčov, ako aj predaj a výroba ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov,“ priblížila Macíková Švecová.
Doplnila, že v oravskej olejárni bude pripravená ukážka lisovania rastlinného oleja a prichystané sú aj tvorivé dielne, v ktorých si malí i veľkí návštevníci budú môcť vyskúšať svoju šikovnosť pri zdobení kraslíc. Organizátori zároveň prosia záujemcov, aby si priniesli vlastné vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka.
Podujatie sa začína o 10.00 h a v pripravenom programe členovia folklórnych súborov Lysec a Malý Lysec z obce Belá-Dulice predstavia tradičné predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ako vynášanie Moreny či prinášanie letečka. Zároveň sa postarajú aj o veľkonočnú šibačku a oblievačku.
„Neodmysliteľným symbolom sviatkov Veľkej noci sú zdobené vajíčka. S najčastejšími technikami, ktorými sa zdobili kraslice, sa návštevníci múzea budú môcť zoznámiť a priamo od výrobcov a výrobkýň si ich aj kúpiť. Okrem kraslíc sú pripravené aj ukážky pletenia korbáčov, ako aj predaj a výroba ľudovoumeleckých a remeselných výrobkov,“ priblížila Macíková Švecová.
Doplnila, že v oravskej olejárni bude pripravená ukážka lisovania rastlinného oleja a prichystané sú aj tvorivé dielne, v ktorých si malí i veľkí návštevníci budú môcť vyskúšať svoju šikovnosť pri zdobení kraslíc. Organizátori zároveň prosia záujemcov, aby si priniesli vlastné vyfúknuté alebo natvrdo uvarené vajíčka.