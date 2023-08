V Múzeu slovenskej dediny predstavia žatevné práce a zvyky

Martin 13. augusta (TASR) - Žatevné zvyky na dedine a ukážky poľnohospodárskych prác predstavia v nedeľu 20. augusta v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine počas podujatia Dožinky. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že v programe od 10.00 h do 16.00 h predvedie folklórna skupina Lubená z Poluvsia zvyky zaužívané v minulosti pri poďakovaní sa za úrodu a vystrojí dožinkovú veselicu. Do dožinkového sprievodu sa zapojí aj folklórny súbor Turiec z Martina, ktorý naučí záujemcov v tanečnej škole aj "sečkársky tanec".



Návštevníci uvidia tiež ukážky poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. "Zoznámiť sa budú môcť s mlátením obilia na mláťačke, jeho čistením na rajtári alebo rezaním slamy na sečku kosovou rezačkou. Vyskúšať si budú môcť napríklad mletie obilia na kameni, žarnove alebo v stupe," uviedla Kiripolská.



Program podujatia podľa nej zahŕňa aj letný cyklus aktivít Uč sa v múzeu!. "V spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky KB 22-68 sa návštevníci naučia viac o zbere úrody a príprave polí či sadov na zimné obdobie. Okrem praktických ukážok sa dozvedia aj o moderných postupoch záhradkárstva s dôrazom na potrebu zachovania starých odrôd ovocia," podotkla.



Súčasťou programu budú aj ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby a ukážky prípravy tradičných pokrmov. O 13.30 h sa v drevenom kostole z Rudna uskutočnia evanjelické a. v. služby Božie, dodala Kiripolská.