V Múzeu slovenskej dediny predstavia žatevné práce a dožinky
Ukážky poľnohospodárskych prác a dožinkovú slávnosť na dedine predstavia v nedeľu 24. augusta v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine.
Autor TASR
Martin 19. augusta (TASR) - Ukážky poľnohospodárskych prác a dožinkovú slávnosť na dedine predstavia v nedeľu 24. augusta v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine počas podujatia Dožinky. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.
Doplnila, že v programových vstupoch o 10.30, 12.30 a 14.30 h predvedie folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova program Robenie holovnice. „Zvyky na dožinkovej veselici na Kysuciach predstaví folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta a folkloristi sa spoločne zapoja aj do dožinkového sprievodu,“ uviedla Kiripolská.
Návštevníci uvidia tiež ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. „Zoznámiť sa budú môcť s mlátením obilia na mláťačke, jeho čistením na rajtári, rezaním slamy na sečku kosovou rezačkou či chodom stabilného motora,“ priblížila kultúrno-propagačná manažérka.
Súčasťou programu sú aj záhradkárske prednášky pripravené v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky KB 22-68. Chýbať nebudú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby a ukážky prípravy tradičných pokrmov a tiež evanjelické a. v. služby Božie v drevenom kostole z Rudna so začiatkom o 13.30 h.
