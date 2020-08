V Múzeu slovenskej dediny v Martine predviedli žatevné folklórne zvyky

Martin 23. augusta (TASR) – Ukážky poľnohospodárskych prác, dožinkové slávnosti a zvyky predviedli v nedeľu v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. V programe vystúpili folklórne súbory (FS) Kýčera z Ochodnice a Turiec z Martina.



"Obidva súbory spoločne predviedli dožinkový sprievod. Návštevníci mali možnosť vypočuť si tradičné spevy. Sprievod sa skončil vo dvore, kde bolo aj poďakovanie za úrodu, zakončené veselicou," uviedol kurátor Martin Cirbus.



Súčasťou podujatia boli aj ukážky poľnohospodárskych prác spojených so zberom a spracovaním obilia - mlátenie obilia na mláťačke, čistenie na rajtári a rezanie slamy na sečku kosovou rezačkou. Návštevníci si vyskúšali aj mletie obilia na žarnove.



Tradičné dožinky sa podľa Cirbusa skončili zhruba na začiatku 20. storočia. Následne "prevzalo štafetu" socialistické hospodárstvo a dožinky sa zmenili skôr na sprievod. "Základ tam zostal, stále to bol sviatok súvisiaci so zberom úrody, respektíve koncom poľnohospodárskeho roka, a poďakovaním za úrodu. Tradičné poľnohospodárstvo pretrvalo v okrajových oblastiach Slovenska, ako sú Kysuce alebo Orava, veľmi dlho, fungovalo aj po kolektivizácii," spomenul kurátor.