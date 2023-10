V Múzeu slovenskej dediny predvedú zber úrody a prípravy na zimu

Martin 11. októbra (TASR) - Zber, spracovanie a uskladnenie jesennej úrody spoznajú v nedeľu (15. 10.) návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine na podujatí Keď sa zima opýta. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka oddelenia prezentácie a marketingu SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že súčasťou programu od 10.00 h do 16.00 h budú vystúpenia folklórnych súborov (FS) Drotár z Dlhého Poľa pri Žiline, Hradisko z Vrútok a folklórnych skupín (FSk) z Podhradia a Sklabine. Vystúpia aj ľudové hudby Podhradská muzika z Podhradia a ľudová hudba pri FS Hradisko.



Návštevníci uvidia, ako sa tlačila kapusta do suda, a od folkloristov z FSk Podhradie získajú zaručený recept na kyslú kapustu. "So sušenými jabĺčkami a šípkami bola významným zdrojom vitamínov v zimnom období. Účinkujúci z FSk zo Sklabine priblížia aj ďalšie práce typické pre jesenné obdobie - 'pučenie' fazule, čistenie orechov, zhotovenie brezovej metly či strihanie handier potrebných na tkanie kobercov. Členovia FS Hradisko predvedú v žartovnom duchu aj zvyky pri vykopávaní zemiakov," uviedla Kiripolská.



Podotkla, že orba polí konským záprahom je každoročne atraktívnym zážitkom. "Polia sa budú orať o 11.00 h a 14.00 h. Pripravené budú aj záhradkárske prednášky od členov vrútockej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. Návštevníkom tiež ukážeme, ako sa pripravujú 'zemnačne osušky', v pahrebe upečené voňavé zemiaky a jabĺčka, ako aj čerstvo vylisovaná šťava z ovocia," dodala.



Deti si v tvorivej dielni vyskúšajú tkanie na malých krosienkach, vyrobia si zemiakové pečiatky, figúrky z makovíc a gaštanov, šípkové retiazky alebo voňavé vrecúška naplnené bylinkami. Pre milovníkov zemiakových špecialít bude pripravená súťaž v jedení zemiakovej baby. Na podujatí sa predstavia aj ľudovoumeleckí výrobcovia a predajcovia, uzavrela Kiripolská s tým, že o 13.30 h sa budú konať evanjelické a. v. služby Božie v kostole z Rudna.