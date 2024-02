V Múzeu slovenskej dediny v Martine predstavia fašiangové zvyky

Martin 6. februára (TASR) - Na prvom tohtoročnom podujatí v Múzeu slovenskej dediny v Martine Už sa fašiang kráti môžu návštevníci v nedeľu (11. 2.) spoznať pravú fašiangovú atmosféru. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že v sprievode masiek so začiatkom o 10.30 h, 12.30 h a 14.30 h sa predstavia fašiangovníci z folklórnej skupiny Limbora z Prečína pri Považskej Bystrici s programom Chodzenie po kláce. Za náreku plačiek a veselej muziky pochovajú basu, ktorá bude odpočívať až do vzkriesenia na Veľkú noc, uviedla.



Do programu sa budú môcť podľa nej zapojiť aj návštevníci, ak prídu v maske a doplnia sprievod. "Nielen zamaskovaní návštevníci si budú môcť počas podujatia spolu s tradičnými maškarami - chlap v koši, turoň, chriapa, prespanka, baba naopak, slamenár, sitárik či jazdec na koni - zaspievať a zatancovať," priblížila.



Každého stého návštevníka Múzea slovenskej dediny odmenia voľnou vstupenkou do všetkých expozícií SNM v Martine na rok 2024. "Počas podujatia nebudú chýbať ani ukážky a predaj výrobkov od ľudovoumeleckých výrobcov a pripravené budú aj ukážky prípravy tradičnej fašiangovej pochúťky - fánok," dodala Kiripolská.