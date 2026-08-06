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V Múzeu slovenskej dediny v Martine predstavia žatevné práce
Návštevníci uvidia tiež ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia.
Autor TASR
Martin 6. augusta (TASR) - Ukážky poľnohospodárskych prác a strojov, spracovania ľanu, ale aj dožinkovú slávnosť na dedine predstavia v nedeľu 16. augusta v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine počas podujatia Poďakovanie za úrodu. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Zuzana Kmeťová.
Doplnila, že v programových vstupoch o 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h predvedú folklórne skupiny Záriečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. „Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb,“ uviedla Kmeťová.
Návštevníci uvidia tiež ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. „Zoznámiť sa budú môcť s mlátením obilia na mláťačke, jeho čistením na rajtári či chodom stabilného motora. Rovnako na nich čakajú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva,“ priblížila Kmeťová.
Súčasťou pripravovaného programu sú aj záhradkárske prednášky pripravené v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky KB 22-68. Neoddeliteľnou časťou programu bude prezentácia prác s ľanovým vláknom v tradičnom prostredí, ako je trepanie, česanie, pradenie a tkanie.
Doplnila, že v programových vstupoch o 11.00 h, 13.00 h a 15.00 h predvedú folklórne skupiny Záriečanka zo Záriečia a Hrádok z Bystričky, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline a v Turci. „Spoločne sa zapoja do dožinkového sprievodu a predstavia zvyky zaužívané v minulosti pri žatve, poďakovaní sa za úrodu a priblížia proces premeny obilného zrnka na chlieb,“ uviedla Kmeťová.
Návštevníci uvidia tiež ukážky niektorých poľnohospodárskych prác a historických strojov spojených so zberom a spracovaním obilia. „Zoznámiť sa budú môcť s mlátením obilia na mláťačke, jeho čistením na rajtári či chodom stabilného motora. Rovnako na nich čakajú ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby, ukážky prípravy tradičných dožinkových pokrmov a kváskového pečiva,“ priblížila Kmeťová.
Súčasťou pripravovaného programu sú aj záhradkárske prednášky pripravené v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky KB 22-68. Neoddeliteľnou časťou programu bude prezentácia prác s ľanovým vláknom v tradičnom prostredí, ako je trepanie, česanie, pradenie a tkanie.