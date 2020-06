V Múzeu Slovenských národných rád je sprístupnená výstava Kamufláž

Myjava 16. júna (TASR) – V priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Slovenských národných rád je sprístupnená interaktívna výstava Kamufláž. Výstava mala byť prístupná pôvodne do 10. júna, vzhľadom na okolnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 bola napokon predĺžená až do 20. augusta.



Podujatie je zamerané na pôvodné druhy fauny, ktorých spôsob splývania s prostredím je niečím špecifický a zaujímavý. Výstava má návštevníka priviesť k tomu, aby sa aktívne zapojil do hľadania zamaskovaných zvierat buď v nainštalovaných diorámach, alebo na kvalitných fotografiách, a tým sa dozvedel niečo viac o spôsobe ich života.



Cieľom výstavy je vzbudiť u ľudí záujem o živočíšne druhy žijúce v ich bezprostrednom okolí a zmeniť tým do budúcna ich uhol pohľadu na prírodu. "Ide o autorskú výstavu zoologičiek Stredoslovenského múzea z Banskej Bystrice Kataríny Dvořáčkovej a Renáty Kapustovej," uviedol kultúrno-propagačný manažér múzea Pavol Trúsik.