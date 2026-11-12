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V Múzeu SNP sa koná druhá tohtoročná Veteránska kvapka krvi
Veteránska kvapka krvi sa tento rok koná už druhýkrát, podujatie organizátori pripravili aj počas júna.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - V priestoroch Múzea Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa vo štvrtok koná Veteránska kvapka krvi. Verejnosť môže v rámci podujatia krv darovať v dopoludňajších hodinách, pripravený je i sprievodný program a pietna spomienka na vojnových veteránov a obete vojnových konfliktov.
Veteránsku kvapku krvi organizuje Múzeum SNP spolu s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, Spoločného operačného veliteľstva (SOV) Ozbrojených síl (OS) SR a Národnou transfúznou službou SR. Podujatie sa v priestoroch múzea začína o 8.00 h.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi, symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc a záchranu ľudského života,“ uviedla Lucia Sotáková z Múzea SNP.
Veteránska kvapka krvi sa tento rok koná už druhýkrát, podujatie organizátori pripravili aj počas júna. „Naším cieľom je podporiť zásobu krvi, ktorá je neustále potrebná na záchranu ľudských životov, a zároveň prezentovať hodnoty, ktoré sú vlastné príslušníkom OS SR, solidaritu, obetavosť a pripravenosť pomáhať,“ povedal major Ján Rosenberger zo SOV.
Darovať krv v Múzeu SNP môže prísť vo štvrtok ktokoľvek vo veku od 18 do 60 rokov, v dobrom zdravotnom stave s hmotnosťou minimálne 50 kilogramov. V rámci programu je pripravená aj beseda s príslušníkmi OS SR a historikom Múzea SNP, premietanie filmu Chlapec z Povstania či beseda s autorkou dokumentu Veronikou Homolovou Tóthovou a veteránom SNP Vladimírom Strmeňom. O 11.30 h je naplánovaný pietny akt spolu s vysadením symbolickej veteránskej ruže v parku.
Veteránsku kvapku krvi organizuje Múzeum SNP spolu s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, Spoločného operačného veliteľstva (SOV) Ozbrojených síl (OS) SR a Národnou transfúznou službou SR. Podujatie sa v priestoroch múzea začína o 8.00 h.
„Spojili sme sa, aby sme vytvorili tradíciu. Veteránska kvapka krvi je projekt aktívnej pamäti Múzea SNP, ktorý prepája historický odkaz SNP s hodnotami služby vlasti v súčasnosti. Prostredníctvom stretnutia generácií veteránov, vzdelávania mladých ľudí a dobrovoľného darovania krvi, symbolicky premieňame historickú pamäť na konkrétnu pomoc a záchranu ľudského života,“ uviedla Lucia Sotáková z Múzea SNP.
Veteránska kvapka krvi sa tento rok koná už druhýkrát, podujatie organizátori pripravili aj počas júna. „Naším cieľom je podporiť zásobu krvi, ktorá je neustále potrebná na záchranu ľudských životov, a zároveň prezentovať hodnoty, ktoré sú vlastné príslušníkom OS SR, solidaritu, obetavosť a pripravenosť pomáhať,“ povedal major Ján Rosenberger zo SOV.
Darovať krv v Múzeu SNP môže prísť vo štvrtok ktokoľvek vo veku od 18 do 60 rokov, v dobrom zdravotnom stave s hmotnosťou minimálne 50 kilogramov. V rámci programu je pripravená aj beseda s príslušníkmi OS SR a historikom Múzea SNP, premietanie filmu Chlapec z Povstania či beseda s autorkou dokumentu Veronikou Homolovou Tóthovou a veteránom SNP Vladimírom Strmeňom. O 11.30 h je naplánovaný pietny akt spolu s vysadením symbolickej veteránskej ruže v parku.