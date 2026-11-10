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V Múzeu SNP sa koná medzinárodná konferencia Odboj v dobe a pamäti
Druhá svetová vojna priniesla svetu veľa bolesti a utrpenia, stratu niekoľkých desiatok miliónov životov, priblížil Vojenský historický ústav.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - V Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa od utorka koná dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia Odboj v dobe a pamäti. Múzeum SNP ju organizuje spolu s Vojenským historickým ústavom (VHÚ) Bratislava, Ústavom pamäti národa a Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied.
Ako na webe informoval VHÚ, vedecká konferencia chce priblížiť nové poznatky o formovaní rezistencie v Európe a vo svete počas druhej svetovej vojny, medzinárodnej spolupráci odbojových organizácií a význame uchovávania pamäti na aktérov a udalosti spojených s odbojom.
„Druhá svetová vojna priniesla svetu veľa bolesti a utrpenia, stratu niekoľkých desiatok miliónov životov. Bol to ten najhorší konflikt v dejinách ľudstva. Okrem príbehov skazy však priniesla aj silnú vôľu bojovať proti hlavným vinníkom vojny, okupácii a drancovaniu, rasovému či etnickému prenasledovaniu. Odpor, ktorý sa v jednotlivých krajinách vytvoril, začal najskôr potichu, malými činmi rebélie, vytváraním tajných sietí a slovami v ilegalite. Neskôr prerástol do organizovaného a ozbrojeného odboja, ktorý často presiahol hranice toho-ktorého štátu a podnecoval medzinárodnú spoluprácu medzi odbojovými hnutiami,“ priblížil VHÚ.
Ako dodal, práve takéto momenty odporu sú hodné zachovania v historickej pamäti, na čom majú svoj nezameniteľný podiel i vedecké, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.
Ako na webe informoval VHÚ, vedecká konferencia chce priblížiť nové poznatky o formovaní rezistencie v Európe a vo svete počas druhej svetovej vojny, medzinárodnej spolupráci odbojových organizácií a význame uchovávania pamäti na aktérov a udalosti spojených s odbojom.
„Druhá svetová vojna priniesla svetu veľa bolesti a utrpenia, stratu niekoľkých desiatok miliónov životov. Bol to ten najhorší konflikt v dejinách ľudstva. Okrem príbehov skazy však priniesla aj silnú vôľu bojovať proti hlavným vinníkom vojny, okupácii a drancovaniu, rasovému či etnickému prenasledovaniu. Odpor, ktorý sa v jednotlivých krajinách vytvoril, začal najskôr potichu, malými činmi rebélie, vytváraním tajných sietí a slovami v ilegalite. Neskôr prerástol do organizovaného a ozbrojeného odboja, ktorý často presiahol hranice toho-ktorého štátu a podnecoval medzinárodnú spoluprácu medzi odbojovými hnutiami,“ priblížil VHÚ.
Ako dodal, práve takéto momenty odporu sú hodné zachovania v historickej pamäti, na čom majú svoj nezameniteľný podiel i vedecké, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.