< sekcia Regióny
V Múzeu SNP si pripomenú 81. výročie vypálenia obce Kalište
Autor TASR
Banská Bystrica 18. marca (TASR) - V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa v stredu koná spomienkové podujatie pri príležitosti 81. výročia vypálenia obce Kalište. V kinosále bude vzdelávací program pre žiakov, nasledovať budú slávnostné príhovory a minúta ticha v pietnej sieni Pamätníka SNP. TASR o tom informovala Michaela Bučeková z Múzea SNP.
Spomienkové podujatie sa začne o 9.15 h v kinosále múzea privítaním hostí a žiakov. Nasledovať bude premietanie dokumentu o obci Kalište a prednáška s historikom Múzea SNP o vypálených obciach. Pripravený je tiež príhovor veterána SNP Vladimíra Strmeňa a Boženy Vyšnej, ktorá si spomína na osud Kališťa a život po vypálení obce. Samotná pietna spomienka s príhovormi a minútou ticha sa začne o 11.00 h.
Horská obec Kalište bola počas SNP jedným z centier tzv. Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili a prepadli 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách, vypálili 42 domov a priamo na mieste zavraždili 14 obyvateľov. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády.
Zo 42 domov na Kališti zostalo po útoku nacistov iba šesť. Obec zanikla a už nikdy sa do nej nevrátil život. Dnes sa tam nachádzajú iba základy zbúraných a vypálených domov, cintorín, dva zrekonštruované domy s kaplnkou a hroby obetí. Areál Kališťa, ktorý je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, má v správe Múzeum SNP.
