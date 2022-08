V Múzeu SNP spomínali na obete rómskeho holokaustu

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) – Diskriminácia a protirómsky rasizmus sa spájajú nielen s vojnovým obdobím, ale pretrvávajú aj v súčasnosti. Práve v týchto dňoch, keď si pripomíname Pamätný deň rómskeho holokaustu, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v spolupráci s rezortom zahraničných vecí a poslancami parlamentu, začal pripravovať návrh uznesenia k pracovnej definícii protirómskeho rasizmu. Skonštatoval to v utorok Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, v Banskej Bystrici, kde sa v Múzeu SNP spomínalo na obete rómskeho holokaustu.



Hero verí, že uznesenie poslanci Národnej rady SR prijmú. "Je to náš dlh voči obetiam a povinnosť voči súčasnej generácii Rómov, ktorá je aj v súčasnosti vystavená nerovnakému zaobchádzaniu a rasistickým prejavom," zdôraznil.



Na pietnej spomienke sa zúčastnili zástupcovia prezidentskej kancelárie, parlamentu, úradu vlády, občianskeho združenia In Minorita. Vence okrem nich pri pomníku obetiam rómskeho holokaustu položili i zástupcovia samospráv a organizácií, združujúcich rómskych aktivistov.



Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu sa na Slovensku pripomína od roku 2005. Je to spomienka na takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí, ktoré zomreli v noci z 2. na 3. augusta 1944 vo vyhladzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Počas druhej svetovej vojny zomrelo viac ako 500.000 Rómov prenasledovaných na etnickom princípe a vystavených rasovo motivovanému násiliu.